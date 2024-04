Neuburg

12:34 Uhr

Herzallerliebst: Das Neuburger Volkstheater zeigt beste Familienunterhaltung

Plus Das Neuburger Volkstheater bringt ein Stück für die ganze Familie auf die Bühne. "Urmel aus dem Eis" ist stimmig inszeniert und mit Musik aufgewertet.

Von Andrea Hammerl

Ein liebevoll gestaltetes Bühnenbild, kreative Maske und Kostüme, eingängige Musik, vor allem aber die ausdifferenzierten Charaktere machen „Urmel aus dem Eis“ des Volkstheaters Neuburg zu einem reizenden Theaterstück für die ganze Familie. Unter Regie von Stephanie Geier, assistiert von Stefanie Schweiger, laufen die teils noch sehr jungen Darsteller zur Höchstform auf.

Die Figuren sind bekannt, das Geschehen ebenso. Was das Stück sehenswert macht, ist die liebevolle Umsetzung. Jeder Akteur kostet seine Rolle in Mimik, Gestik und – was am schwersten sein dürfte – der jeweiligen Sprache voll aus. Denn jedes Tier auf der Insel Titiwu hat seinen persönlichen Sprachfehler, dagegen kann auch Professor Habakuk Tibatongs (herrlich zerstreut: Mike Kettl) Tiersprechunterricht nichts ausrichten. Ping Pinguin spricht konsequent den Zischlaut „sch“ als „pf“, Waran Wawa lispelt, Seele-Fant (gutmütig in Taucherflossen über die Bühne hatschend: Walter Binknus) wandelt „e“ und „i“ in „ö“ um und der Schuhschnabel Schusch (Magdalena Rößler) das „i“ zu „ä“.

