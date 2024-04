Neuburg

Hoffen auf Frieden und Einsicht: Neuburg feiert ruhige Ostertage

Plus Neuburg und Umland feierten ruhige Ostertage. In den Osterbotschaften 2024 kamen Palästina und der Ukrainekrieg zur Sprache. Im Landkreis leuchteten viele „Jaudusfeuer“.

Von Winfried Rein

Meterhoch fackelten die „Jaudusfeuer“ in der Osternacht am Fuß des Burgwaldberges bei Sehensand und in der Donauebene von Unterhausen. Feuer leuchteten auch ins Donaumoos hinein, magisches Licht gehört zur Osternacht. Neuburg und Umland feierten ruhige Ostertage, wenn man von einigen Schlägereien vor Neuburger Bars absieht (siehe Polizeibericht). Der Wunsch nach Frieden in Palästina und in der Ukraine war in allen Kirchen zu hören.

Für den Augsburger Bischof Bertram Meier zeigt die Osterbotschaft „den Weg zur Hoffnung und zum Leben". Das höchste Christenfest, „feiern wir mit allem, was wir haben“, so formulierte es Pfarrer Dominik Leutgäb in der Kirche. Sein Kollege Herbert Kohler sieht Ostern als eigentlichen Beginn des Jahres und die aufblühende Natur „als schönstes Symbol für die Rückkehr des Lebens“. Vor der Peterskirche musste der Stadtpfarrer die große Osterkerze zweimal entzünden, dann ging es in die dunkle Kirche hinein.

