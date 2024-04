Neuburg

19:00 Uhr

Im Einsatz für die Tiere: So finanziert sich der Neuburger Tierschutzverein

Plus Der Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen versorgt mit viel Aufwand in Not geratene Tiere. Der Vorsitzende Gerd Schmidt berichtet in Neuburg, wie sich dies finanziert.

Von Andreas Zidar

Eines ist Gerd Schmidt wichtig zu betonen: "Wir sind mit keinem anderen Verein vergleichbar." Der Vorsitzende des Tierschutzvereins Neuburg-Schrobenhausen war am Dienstag zu Gast im Neuburger Finanzausschuss, um von seiner Arbeit zu berichten, und wie sich diese finanziert. Eine Frage, zu der offenbar durchaus Aufklärungsbedarf herrscht. In Weichering etwa bezeichnete ein Gemeinderat die Arbeit des Vereins kürzlich als "Geschäftemacherei".

Der Tierschutzverein versorge in Not geratene Tiere und sei ein Dienstleister für Kommunen, um Pflichtaufgaben kostengünstig auszulagern, so Schmidt. Dafür müsse man 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, bereit sein, Tiere aufzunehmen. Das Tierheim sei vergleichbar mit einem Gewerbebetrieb, der Steuern und Abgaben zahlt sowie 13 Angestellte beschäftigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen