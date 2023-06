Neuburg

04.06.2023

Jugendliche pöbeln im Brandlbad: Jetzt kommt die Security jeden Tag

Sascha Wendorf (rechts) und Ramiz Avdic gehören zum Team der Sicherheitskräfte, das seit dem vergangenen Sommer im Neuburger Brandlbad kontrolliert. Aktuell, in den Pfingstferien, ist die Security täglich vor Ort.

Plus Das Problem mit Jugendlichen, die im Neuburger Brandlbad Mitarbeiter und Gäste bedrohen, spitzt sich zu. In den Ferien kommt der Sicherheitsdienst nun täglich.

Seit gerade einmal drei Wochen hat das Neuburger Brandlbad geöffnet. Schon jetzt zeichnet sich vor Ort ein gravierendes Problem ab. Die Situation sei "dramatisch", betont Andreas Bichler von den Stadtwerken im Gespräch mit unserer Redaktion. Es geht, wieder einmal, um jugendliche Unruhestifter im Freibad. Schon länger beklagen die Beteiligten eine gesunkene Hemmschwelle sowie fehlenden Respekt unter jugendlichen Badegästen. Im vergangenen Jahr konnten die Verantwortlichen solchen Störenfrieden nicht mehr länger zusehen. An den Wochenenden kam erstmals ein Sicherheitsdienst zum Einsatz. Jetzt, nur kurz nach der Eröffnung der neuen Saison, spitzt sich die Lage offenbar weiter zu. So sehr, dass in den Pfingstferien nun jeden Tag die Security durch das Bad patrouilliert – und vielleicht auch über die Ferien hinaus.

Bichler berichtet von männlichen Jugendlichen, die immer wieder Schwierigkeiten bereiten. Nach seinen Angaben bedrohen und beschimpfen die Halbstarken Angestellte und andere Badegäste. Außerdem würden diese durch "unangemessenes Verhalten" innerhalb und außerhalb der Becken auffallen. Die Folge: Manche Badegäste hätten bereits verdeutlicht, dass sie aus Angst das Neuburger Freibad nicht mehr besuchen möchten.

