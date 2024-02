Neuburg

vor 16 Min.

Neuburger Klinik-Betreiber Ameos kündigt dem Labordienstleister

Plus Der Neuburger Klinik-Betreiber Ameos kündigt die Zusammenarbeit mit dem Labordienstleister Synlab, der auch für ambulante Praxen vor Ort arbeitet. Nun profitiert ein Hausarzt.

Von Andreas Zidar

Am Neuburger Krankenhaus stehen umfangreiche Umstrukturierungen an. Wie berichtet, wird Betreiber Ameos Beschäftigte aus verschiedenen Abteilungen in eigene Gesellschaften ausgliedern. Und auch ein anderer Bereich wird neu aufgestellt. Die Klinik hat seit einigen Jahren mit dem Labordienstleister Synlab zusammengearbeitet, der neben dem Krankenhaus auch einen Großteil der ambulanten Praxen in der Region mit Analysen versorgt. Jetzt kündigt Ameos diese Partnerschaft - zum Vorteil eines Neuburger Hausarztes.

Seit 2018 hat das Krankenhaus in Neuburg auf den Labordienstleister Synlab aus Augsburg gesetzt, um vor Ort Blutanalysen durchführen zu lassen. Diese Kooperation wird nun zum 31. März beendet, teilt Ameos auf Anfrage unserer Redaktion mit. Das Ziel ist eine Zentralisierung der Aufgaben. "Ab dem 1. April 2024 wird die Versorgung mit Laborleistungen für das Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg durch das zentrale Labor der Ameos-Gruppe verantwortet", heißt es.

