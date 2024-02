Neuburg

vor 16 Min.

Nach Ausschreibung: Neuburger Stadtwerke behalten die Netze vor Ort

Werkleiter Florian Frank (links) und Ernst Reng im Lager der Neuburger Stadtwerke. Die Netze in der Stadt bleiben weiter in der Hand des Kommunalunternehmens.

Plus Die Stadt Neuburg musste erstmals die Strom-, Gas- und Trinkwassernetze ausschreiben. Nun ist klar: Die Sparten bleiben weitere 20 Jahre in der Hand der örtlichen Stadtwerke.

Von Andreas Zidar

Die Neuburger Stadtwerke behalten auch in den kommenden 20 Jahren die örtlichen Strom-, Gas- und Trinkwassernetze. Das ist das Ergebnis einer Ausschreibung der Stadt, die aufgrund einer Gesetzesänderung erstmals notwendig war. Am Mittwoch haben die beiden Werkleiter Ernst Reng und Florian Frank diese Nachricht im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung dem Personal verkündet. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären die Verantwortlichen, was sie für die Neuburger Netze vorhaben.

Neuburger Stadtwerke betreiben weiter Strom-, Gas- und Trinkwassernetze

Wie berichtet, konnte bislang die Stadt als Eigentümer der Anlagen Vereinbarungen mit den Eigenbetrieben treffen und an diese die Netzkonzessionen vergeben, ohne anderen Betrieben eine Chance zu geben. Infolge einer Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes war es im vergangenen Jahr notwendig, die Nutzungsrechte ab 2026 auszuschreiben, dann läuft der aktuelle Vertrag aus. Es bestand also die Möglichkeit, dass die Stadtwerke ihre Netze, die sie teils seit vielen Jahrzehnten in der eigenen Hand halten, verlieren. Doch wie nun die Stadt den Eigenbetrieben mitteilte, haben sich auf die Annonce im Bundesanzeiger keine anderen Interessenten gemeldet, somit bleiben die Netze bei den Stadtwerken. Zwar braucht es noch die Zustimmung des Stadtrats zum neuen Konzessionsvertrag, doch dabei dürfte es sich um eine reine Formsache handeln.



