Nach intensiver Saison: Volkstheater wagt sich an Kult-Serie

Nach der Freilichtsaison mit dem Drama um Hinterkaifeck und einer Kinderproduktion probt das Neuburger Volkstheater derzeit für eine Komödienreihe.

Zwei Monate Pause gönnte sich das Neuburger Volkstheater nach einer intensiven Spielzeit. Mit dem Stück "Die Lerche von Hinterkaifeck" und dem Kindertheater "Die Bremer Stadtmusikanten" spielte der Verein in der vergangenen Freilichtsaison stets vor ausverkauftem Haus. Nach der Inszenierung des Mehrfachmordes im Haus im Moos war "bei uns war erst mal die Luft raus", sagte Eberhard Spieß, stellvertretender Vorstand des Theaters. Die Laienschauspieler brauchten eine Pause. Das Stück zehrte an den Kräften der Laien. Nach den Freilichtaufführungen des Dramas Hinterkaifeck sei meist keine Feierlaune aufgekommen. Dafür war der Stoff des Stückes zu schwer.

Bei den jüngeren Zuschauern erlebten "Die Bremer Stadtmusikanten" große Beliebtheit. Grundschüler und Kindergartenkinder aus der Region ließen sich von dem Märchenstück mitreißen. Die angehende Theaterpädagogin Stephanie Geier führte hier die Regie. "Die Nachfrage war groß. Aus Dachau, München und Pfaffenhofen kamen die Zuschauer gefahren", so Geier. Nach Wetterglück und fast keinen Krankheitsausfällen in der ganzen Saison musste jedoch die letzte Aufführung des Kindertheaters ausfallen. Zwei Hauptdarsteller wurden krank und konnte nicht nachbesetzt werden. Geier und ihr Team mussten die Leute auf dem Parkplatz wegschicken. "Wir haben angefangen, E-Mail-Adressen zu sammeln", erzählte die Regisseurin.

In der Weihnachtszeit führten sie das Stück dann weitere Male in Neuburg auf. Der Eintritt bei der Produktion für die Kinder war frei, an den Spieltagen sammelte der Verein aber Spenden ein. Diese Spenden überreichte das Volkstheater am Dienstag den beteiligten Gemeinden als Dank für die gelungene Zusammenarbeit im Haus im Moos. Je 250 Euro erhielten die Gemeinden Karlshuld, Karlskron und Königsmoos für ihre Kindergärten. Zudem beschloss das Ensemble, die gesammelten Spenden aus der Weihnachtszeit an die Neuburger Tafel weiterzugeben.

Das Neuburger Volkstheater übergibt die Spenden an die Gemeinden und an die Neuburger Tafel. Von links nach rechts: Stephanie Geier, Bürgermeister von Karlshuld Michael Lederer, Bürgermeister von Königsmoos Heinrich Seißler, Vorsitzende des Volkstheaters, Daniela Zimmermann, Vorsitzende der Tafel Philomena Schlamp und Stellvertreterin Tatjana Malsam. Foto: Tabea Huser

Volkstheater bringt "Das Königlich Bayerische Amtsgericht" nach Neuburg

Nach der Inszenierung für Kinder und das Drama um Hinterkaifeck wird es heuer wieder lustig. Seit Januar laufen beim Neuburger Volkstheater die Proben für die ersten zwei Folgen der Reihe "Das Königlich Bayerische Amtsgericht". Stephanie Geier führt auch hier die Regie über die komödiantischen Gerichtsszenen. Verhandelt wird zuerst "Der Rosstäuscher" und "Der gesetzliche Fehler". Zwischen den beiden Folgen wird es eine Pause mit Livemusik im Indoor-Biergarten geben. Das Neuburger Volkstheater hat die Rechte für 24 Folgen von der Kult-Serie von Georg Lohmeier. Wenn alle auf die Neuburger Bühne gebracht werden, wird das Projekt rund sechs Jahre dauern.

Unter den Laienschauspielern ist das Interesse an dem kurzen Stück groß. Wie Geier erzählt, wurden die Rollen sogar doppelt besetzt, sodass auch alle mitspielen können. Besonders schön sei, dass viele ältere Mitglieder des Theatervereins wieder vor Publikum auftreten wollen. Das Stück bietet sich auch an, wie Geier erklärt, da es mehrere kleine Rollen gibt und so viele auf der Bühne stehen können, die sich sonst zurückhalten. Alt und Jung arbeiten an der Produktion mit. Hilfe bekommt Geier für "Das Königlich Bayerische Amtsgericht" vom Dialektcoach Siegfried Habermeyer und zwei Regieassistentinnen. Die Premiere findet am 28. April in der Box 15 statt. Neben den acht Abendvorstellungen sind auch vier Matinee-Aufführungen geplant.

