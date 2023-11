Neuburg

vor 33 Min.

Neuburg spart beim Straßenbau: Diese Bereiche werden noch saniert

Plus Der Neuburger Bauausschuss schiebt einige Straßensanierungen und spart dadurch über eine halbe Million Euro. Welche Bereiche werden trotz Spardrucks erneuert?

Von Andreas Zidar

Verkehrsteilnehmende in Neuburg bekommen im kommenden Jahr zu spüren, dass die Stadt knapp bei Kasse ist. Die Sanierung mehrerer kaputter Straßen soll aufgrund der angespannten Finanzlage verschoben werden. Mit den Empfehlungen des Bauausschusses in der Sitzung am Mittwoch würde die Stadt gut eine halbe Million Euro einsparen. An einigen Vorhaben möchten die Verantwortlichen trotz des Spardrucks festhalten.

Diese Straßen und Wege werden in Neuburg saniert

Christoph Gastl, der Sachgebietsleiter für Tief- und Straßenbau, stellte dem Gremium eine Reihe von Straßen vor, die saniert werden sollten. In der Folge entwickelte sich eine lebhafte Diskussion darüber, was wirklich notwendig ist und was nicht. Hier die einzelnen Maßnahmen in der Übersicht:

