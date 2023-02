Neuburger Oberbürgermeister kassiert für Lidl und Elisa

Plus Starker Andrang zur Markteröffnung im Neuburger Südpark. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sieht "eine Stärkung des Standortes".

"Für den Anfang ganz gut." Lidl-Verkäuferin Juliane Eichel zeigt sich zufrieden mit ihrem Kurzzeitkollegen. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kassierte am Donnerstag im neuen Lidl-Markt Südpark für einen guten Zweck. Der OB merkte rasch, dass es anstrengend ist und dass "man höllisch aufpassen muss".