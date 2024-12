Neuburger Sozialverlosung: Für jedes Gewinnlos ist ein Gewinn da

Die Lose der Neuburger Sozialverlosung sind bereits seit Montagabend ausverkauft. Und auch die Reihen der Kleinpreise lichten sich langsam. Das hat nun zu einem Missverständnis geführt. Ein Neuburger hatte sich insgesamt 50 Lose gekauft, von denen sieben als Gewinnlose gezogen wurden. Diese wollte er am Dienstagnachmittag einlösen, doch es waren nach seinen Angaben keine Gewinne mehr da. „Es ist aber eine kleine Tragödie, wenn man am Nachmittag mit einem Kind kommt, um die Lose, die man ja gekauft hat und die angeblich gewonnen haben, einzulösen und keine der Gewinne vorhanden sind“, schreibt der Mann an unsere Redaktion.

Gewinne bis zum letzten Tag bei der Neuburger Sozialverlosung

Bernhard Pfahler, der Organisator der Sozialverlosung, widerspricht dieser Darstellung. „Bis zum letzten Tag kann jeder einen Gewinn abholen“, sagt er. Natürlich sei die Auswahl nicht mehr gegeben wie am ersten Tag. Doch er garantiere, dass für jedes Gewinnlos auch ein Gewinn da sei, so Pfahler. (ands)

Die Öffnungszeiten der Gewinnausgabe:

Freitag, 20. Dezember: 15-18 Uhr

Samstag, 21. Dezember: 15-18 Uhr

Sonntag, 22. Dezember: 14-19 Uhr

Montag, 23. Dezember: 13-16 Uhr.