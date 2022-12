PFAS: CSU-Fraktion fordert zum Handeln auf

Wegen der Belastung des Grundwassers auf und um den Militärflugplatz in Neuburg-Zell will die CSU-Fraktion nun endlich Bewegung bringen. Der Stadtrat soll nun eine Resolution verfassen.

Das Thema PFC beziehungsweise PFAS greift nun die CSU-Fraktion im Neuburger Stadtrat auf. Sie wird dem Gremium eine Resolution zur Abstimmung vorlegen. Wenn die Mehrheit des Gremiums sich dahinter stellt, soll die Resolution zur PFAS-Belastung in und um den Militärflugplatz an das Landratsamt, das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) sowie das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften (Leitstelle des Bundes) geschickt werden.

In der Resolution wird auf das seit nun zehn Jahren bekannte Problem auf dem Flugplatz in Neuburg-Zell hingewiesen. Dort ist es durch die Verwendung von Feuerlösch-Schäumen zu einer Kontamination mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFAS) gekommen. Eine erstmalige Untersuchung fand 2012 statt. Näher behandelt wird das Problem seit 2015. Federführend in den Maßnaamen sind das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und übergeordnete Behörden. Stadt und Taktisches Luftwaffengeschwader 74 haben in dem Verfahren keine Handhabe. Unabhängig davon haben sich in den vergangenen vier Jahren vier Themenfelder ergeben, bei denen die Stadt Neuburg besonderen Handlungsbedarf identifiziert. Diese sollen über die Resolution aufgezeigt werden.

In einer Resolution soll der Neuburger Stadtrat unter anderem die abschließende Klärung der PFAS-Belastung im Umfeld des Flugplatzes fordern

Zur Lösung der Problematik fordert der Stadtrat alle beteiligten Behörden unter der Federführung des Landratsamtes zu folgenden vier Maßnahmen auf. Zum einen ist dies die abschließende Klärung der PFAS-Belastung im Umfeld des Flugplatzes. Wie es in der Resolution heißt, bestreitet der Bund nach wie vor einen direkten Zusammenhang der bekannten PFAS-Belastung auf der Liegenschaft mit der ebenfalls bekannten Belastung damit im Umfeld des Militärflugplatzes. Die Schadstoffkombination außerhalb der Liegenschaft, ("Fingerprint") entspricht der Kontamination, die seit Jahren auf dem Flugplatz bekannt ist. Die Stadt Neuburg fordert daher schnellstmögliche Klarheit über die Schadstoffmigration beziehungsweise den Austritt einer Belastung von der Liegenschaft ins Umfeld.

Außerdem fordert die Stadt eine schnellere Untersuchung der Verdachtsflächen und anschließend ein schnelles Sanierungskonzept mit Zeitplan. Die Stadt erkennt an, schreibt die CSU-Fraktion in der Resolution weiter, dass eine Sanierung der zwei Kontaminationsflächen "Alte Feuerwache" und "Feuerlöschübungsbecken" bereits gutachterlich untersucht wurde. Diese Untersuchung hat allerdings ergeben, dass zunächst auf anderen Flächen ein Kontaminationsverdacht bestätigt oder ausgeschlossen beziehungsweise abschließend in seiner Gefährdung untersucht werden muss. Erst dann kann eine abschließende Sanierungsplanung für die gesamte Liegenschaft erstellt werden. Gewünscht wird eine Veröffentlichung des Sanierungsgutachtens für die zwei Kontaminationsflächen auf der Webseite des Landratsamtes sowie der Bundeswehr und erwartet wird von den beteiligten Behörden ein Zeitplan der Sanierung.

Weil der Verdacht besteht, dass PFAS-belastetes Grundwasser die Liegenschaft verlässt, weist die Stadt zudem darauf hin, dass Enteisungsmittel, das für den Flugbetrieb notwendig ist, fachgerecht entsorgt werden soll.

Die Stadt Neuburg soll in der Resolution auch die Rechtssicherheit für die betroffene Bevölkerung fordern

Schließlich fordert die Stadt Rechtssicherheit für die betroffene Bevölkerung. Durch die PFAS-Kontamination entstehen der Bevölkerung außerhalb der Liegenschaft finanzielle Schäden. Hier sind Haftungsfragen noch ungeklärt, schreibt die CSU in der Resolution weiter. Deshalb sollen die bestehenden Vereinbarungen zum Verzicht auf Einrede der Verjährung schrittweise verschoben werden, bis die Sanierung auf der Liegenschaft abgeschlossen ist. Die Stadt fordert daher eine Verlängerung des Verzichts auf Einrede der Verjährung zunächst bis 31. Dezember 2025. (AZ/mari)