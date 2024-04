Pflege, Wohnen, Barrierefreiheit: Das leistet der Neuburger Seniorenbeirat

Jeder dritte Neuburger ist über 60 Jahre alt. Ihre Interessen vertritt der Seniorenbeirat der Ottheinrichstadt. Die Aufgaben des Gremiums sind vielfältig.

Ein Drittel der Bevölkerung Neuburgs ist über 60 Jahre alt. Jede Menge Arbeit also für den Seniorenbeirat der Ottheinrichstadt. Das Betätigungsfeld des Gremiums ist breit gefächert. Altersgerechte Veranstaltungen, die von Sportangeboten über gesellschaftliche Veranstaltungen bis hin zu Ausflügen und Besichtigungen reichen. Aber der Seniorenbeirat will noch viel mehr, wie der Vorsitzende des Gremiums, Christian Braun, und seine Stellvertreterin, Loretta Speidel, bei einer Pressekonferenz vorstellten.

Netzwerke bilden, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen suchen und soziales Arbeiten für die Senioren der Stadt – das steht, ganz kurz gefasst, auf der Liste des Seniorenbeirates. Dabei spielt das generationenübergreifende Wohnen eine zentrale Rolle. „Wir schauen uns demnächst den Generationenpark in Königsbrunn bei Augsburg an. Und wir treffen uns mit dem Seniorenbeirat in Günzburg.“ Wie Christian Braun berichtete, erhielt Günzburg den Titel „Seniorengerechte Stadt“. Von beiden Erfahrungen könne man sicherlich viel lernen und die eine oder andere Idee in Neuburg umsetzen.

Neuburger Seniorenbeirat tauscht sich mit Jugendparlament aus

Auch mit dem Seniorenbeirat der Stadt Jesenik wird ein reger Austausch angestrebt. Zudem ist man mit dem Jugendparlament Neuburg und mit dem Seniorenrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen im Dialog und plant gemeinsame Aktionen. Ein Ziel des Seniorenbeirates ist es, allein lebende Seniorinnen und Senioren zu animieren, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Jung und Alt könnten so zueinanderfinden und voneinander profitieren. Die Zahl der Studentinnen und Studenten steigt in Neuburg stetig, Wohnraum dagegen ist knapp, nicht nur für sie. Wieso also nicht Wohngemeinschaften bilden, bei denen die einen günstigen Wohnraum finden und die anderen Anschluss und Hilfe? Dem Seniorenbeirat geht es hierbei auch um die soziale Teilhabe der älteren Menschen, die nicht selten sehr zurückgezogen leben.

Drei Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit den Themen Pflege, Teilhabe am sozialen Leben und Barrierefreiheit sowie Wohnen und Versorgungsstruktur. Zudem bietet der Seniorenbeirat ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen. Schaut man in den Veranstaltungskalender für April, findet man dort jeden Freitag ab 9 Uhr den „Wohlfühltag“ im Parkbad. Dienstags kann man beim Freiluft-Training seinen Kreislauf in Schwung bringen und anschließend das Kneipp-Becken am Oberen Graben testen. Am 9. und 10. April haben angemeldeten Teilnehmer die Möglichkeit, die JVA Neuburg zu besichtigen. Und so gibt es jeden Monat zahlreiche Angebote.

Überprüfung des Seniorensiegels in Neuburg

Im Herbst steht wieder die alle drei Jahre stattfindende Überprüfung des Seniorensiegels an. Die Einzelhandelsunternehmen und Gastronomiebetriebe, die sich beim Stadtmarketing dafür bewerben, werden dann anhand eines Kriterienkatalogs geprüft. Das bedeutet viel Arbeit. Vor allem für die Organisation der Angebote sei der Seniorenbeirat für jede Mithilfe dankbar, betonte Christian Braun bei der Pressekonferenz: „Es werden immer Helferinnen und Helfer gesucht, die unsere Tätigkeit bei den Veranstaltungen unterstützen möchten.“ Kontaktdaten und mehr Informationen im Internet unter: www.neuburg-donau.de/rathaus/ausschuesse-und-beiraete/seniorenbeirat .

Lesen Sie dazu auch

Wer übrigens in den Seniorenbeirat gewählt werden will, muss mindestens 60 Jahre alt sein und vom Stadtrat, auf Vorschlag, in geheimer Wahl gewählt werden. Die jetzige Zusammensetzung wurde im Januar gewählt. Normalerweise schlagen Vereine und Institutionen Mitglieder vor – das kann aber auch jeder Neuburger und jede Neuburgerin.