Christian Braun ist neuer Vorsitzender des Neuburger Seniorenbeirates

Plus Der Neuburger Seniorenbeirat hat einen neuen Vorstand mit Christian Braun an der Spitze. Er ist in Neuburg kein Unbekannter.

Von Manfred Dittenhofer

Er wurde erst bei der jüngst stattgefundenen Wahl in den Seniorenbeirat gewählt, nun ist er auch schon Vorsitzender des Gremiums, das sich in der Stadt Neuburg um die Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger kümmert. Christian Braun, ganz frisch aus dem aktiven Arbeitsleben in den Ruhestand gewechselt, möchte seine gewonnene Freizeit gewinnbringend für andere einsetzen.

Christian Braun leitet den Neuburger Seniorenbeirat

Der neue Vorsitzende ist in Neuburg beileibe kein Unbekannter. 44 Jahre war er aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg, elf Jahre davon als stellvertretender Kommandant und weitere elf Jahre als Kommandant und damit als Stadtbrandinspektor tätig. Nun also der Seniorenbeirat. Zu seiner Stellvertreterin wurde, in Abwesenheit, Loretta Speidel gewählt, die auch im BLSV-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen als Frauenvertreterin aktiv ist. Ralph Bartoschek, als Sozialreferent der Stadt Neuburg immer bei den Sitzungen des Seniorenbeirates dabei, hatte eine schriftliche Einwilligung von Loretta Speidel dabei und schlug sie auch zur Wahl vor. Zur Schriftführerin wurde schließlich Gudrun Perzlmeier gewählt. Neben den drei Vorstandsmitgliedern sind außerdem Hubert Hammerer, Heidrun Weickum, Klaus Müller, Horst Winter, Wolfgang Baumann, Hans Heier, Gerhard Weiß, Klaus Brems, Brigitte Frank, Iris Gomez, Hans-Albert Wenzel und Dieter Wilsch im Beirat tätig.

