Kaum noch Baufinanzierungen: Das Bausparen erlebt eine Renaissance

Plus Bei der Sparkasse Neuburg-Rain ist der Bereich Baufinanzierung eingebrochen. Dafür boomt nun das Bausparen. Die starke Wirtschaft in der Region fängt die Verluste auf.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Explodierende Baukosten und um ein Vielfaches gestiegene Zinsen haben das Neubaugeschäft seit dem vergangenen Jahr einbrechen lassen. Als Baufinanzierer bekam die Sparkasse Neuburg-Rain diese Entwicklung deutlich zu spüren. Das Geschäftsfeld sei quasi "eingeschlafen", berichtete Vorstandschef Nils Niermann auf der Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch. Trotzdem blickt das Geldinstitut auf ein relativ erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück - was unter anderem an der starken Wirtschaft in der Region lag.

Im Vergleich zu 2021 sind vergangenes Jahr die Kreditzusagen im Wohnungsbau um ein Viertel zurückgegangen. Vor allem gegen Jahresende ist der Bereich komplett eingebrochen. Standen im Februar noch 30 Millionen Euro Wohnungsbaukredite zu Buche, sank der Wert bis Dezember auf lediglich 2,6 Millionen Euro monatlich. Das klassische Geschäft mit Einfamilienhäusern oder Wohnungsbau ist fast zum Erliegen gekommen. Nur Kundinnen und Kunden mit hohem Eigenkapital könnten sich solche Immobilien noch leisten, machte Niermann deutlich.

