Neubau-Geschäft eingebrochen: Bleiben jetzt nur noch Altbau oder Miete?

Plus Normalverdiener können sich kaum noch neuen Wohnraum leisten. Stattdessen wird das Sanieren von Alt-Immobilien attraktiver. Branchenkenner sehen eine historische Krise.

Von Andreas Zidar

Eine Apotheke direkt im Nachbarhaus, Bäckereien, Cafés, Restaurants und überhaupt die ganze Innenstadt zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar. Es gibt schlechtere Lagen, um in Neuburg zu wohnen, als an der Münchener Straße, gegenüber der Post. Früher, sagt der Bauunternehmer Hans Mayr, hätte er Wohnraum an dieser Stelle innerhalb von wenigen Monaten verkauft. Doch die Zeiten, und vor allem die Kosten, haben sich geändert. Wer eine der 22 Wohnungen, die Mayr dort neu errichten will, sein Eigen nennen möchte, muss - je nach Größe - bis zu eine halbe Million Euro oder sogar mehr auftreiben. Doch wer kann sich das noch leisten? "Mit einem normalen Einkommen wird das schwierig", weiß Mayr. In der vergangenen Woche genehmigte ihm der Neuburger Bauausschuss sein Vorhaben, theoretisch könnten bald die Bagger anrücken. Doch Mayr will mit dem Baustart zunächst abwarten. Denn anders als noch vor einigen Jahren stehen bei solchen Erstbezugs-Angeboten die Interessenten nicht mehr Schlange.

Normalverdiener können sich keinen Neubau mehr leisten

Explodierende Baukosten und um ein Vielfaches gestiegene Zinsen sind dafür verantwortlich, dass der Traum vom nagelneuen Eigenheim für immer mehr Menschen unerreichbar bleibt. "Der Kreis der Menschen, die sich neuen Wohnraum leisten können, wird immer kleiner", beobachtet Hubert Steigemann, Prokurist bei der Neuburger Baufirma Mayr. Die Bedingungen für Kredite seien aktuell kaum noch zu stemmen. Die Folge: Man habe mittlerweile fast nur noch mit Käufern zu tun, die keine Finanzierung benötigen, und den Wohnraum als Investition erwerben. "Normalverdiener" nehmen dagegen vermehrt Abstand von einem Vorhaben, das einen selbst oder sogar die nächste Generation auf Jahrzehnte verschulden würde. Steigemann berichtet von Interessenten, die ihr reserviertes Grundstück wieder zurückgeben müssen, weil ein Bebauen jeden finanziellen Rahmen sprengen würde.



