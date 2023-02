Landrat von der Grün verliert Unterstützung aus den eigenen Reihen

Plus Michael Lederer gibt seinen Fraktionsvorsitz bei den Freien Wählern im Kreistag ab. Der Karlshulder Bürgermeister kann die Entscheidungen des Landrats nicht mehr mittragen.

Schon wieder wirft ein Kreisrat seinen Posten im Gremium hin. Nach Klaus Angermeier ( CSU), der im Juli 2021 von seiner Funktion als stellvertretender Landrat zurückgetreten war, ist Michael Lederer ( Freie Wähler) nun der nächste. Er gibt seine Position als Fraktionssprecher im Kreistag ab. In der nächsten Sitzung des Gesamtgremiums am 16. Februar wird der Rücktritt offiziell bekannt gegeben und vollzogen. Sein Nachfolger wird Ludwig Bayer.