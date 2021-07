Vize-Landrat Angermeier schmeißt hin: Was den 58-Jährigen dazu bewegt hat

Plus Die Unzufriedenheit mit Landrat von der Grün gärt schon länger unter seinen politischen Gefährten in Neuburg-Schrobenhausen. Jetzt kehrt ihm sogar sein Stellvertreter Angermeier den Rücken. Die Hintergründe.

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines Tiefpunkts, an dem sich Landrat Peter von der Grün seit geraumer Zeit befindet. Hinter vorgehaltener Hand war immer öfter die Rede von unzufriedenen Bürgermeistern, die mit der Arbeitsweise des Landrats haderten. Und selbst aus den eigenen Parteireihen hagelte es Kritik. Jetzt wendet sich sogar sein Stellvertreter Klaus Angermeier ( CSU) von ihm ab: Am Freitag hat er Peter von der Grün mitgeteilt, dass er von seinem Amt als Vize-Landrat zurücktritt. Der Grund: unterschiedliche Auffassungen von der Herangehensweise und Abarbeitung der Themen.