Neuburg-Schrobenhausen

vor 53 Min.

Lokale Aktionsgruppe Donaumoos: Seit 20 Jahren auf Erfolgsspur

Plus Die LAG Donaumoos organisiert Leader-Fördergelder für regionale Projekte. 143 Vorhaben wurden in den vergangenen 20 Jahren mithilfe von Fördergeldern aus der EU im Landkreis umgesetzt.

Von Manfred Dittenhofer

Gäbe es die Kreativwerkstatt in Oberhausen oder das Innovationszentrum in Unterhausen ohne die LAG Donaumoos? Oder den Urdonautalteig mit den Hinweistafeln vor den Mauerner Höhlen? Wahrscheinlich nicht, denn in diesen Projekten steckt Geld aus Brüssel. Und die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Donaumoos, ein Zusammenschluss von 18 Kommunen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und der Marktgemeinde Hohenwart aus dem Nachbarlandkreis Pfaffenhofen, sorgt dafür, dass Fördergelder in solche und viele andere Projekte fließen. Alleine in der vergangenen Förderperiode von 2014 bis 2022 wurde mit bewilligten Förderungen in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro eine regionale Wertschöpfung von etwa 6,3 Millionen Euro erreicht. Und ganz nebenbei wurden 33 Projekte und zusätzlich 19 Bürgerunterstützungsmaßnahmen umgesetzt.

Blickt man auf die vergangenen 20 Jahre zurück, addieren sich 143 Projekte, die mit insgesamt 6,2 Millionen Euro gefördert wurden. Wobei knapp 15 Millionen Euro regionale Wertschöpfung generiert werden konnten. Klaus Rössler, Geschäftsführer der LAG Donaumoos, ist sich sicher, dass die LAG und die EU-Leader-Förderung zukünftig noch wichtiger werden, da die Haushaltsmittel der Kommunen begrenzt sind. Jeder Euro aus Brüssel ist wichtig.

