Stadtrat zeigt Unverständnis bei Vorgehen zu Kunstprojekt am Donaukai

Dass keine Entscheidung gefallen ist, welcher Künstler das Eck am Donaukai verschönern soll, sorgte im Stadtrat für Diskussionen. Das weitere Vorgehen soll bald geklärt werden.

„Des hättʼs net braucht!“ Die Worte von Bürgermeister Hans Habermeyer ( Freie Wähler) in der jüngsten Stadtratssitzung sprechen eigentlich Bände. Es ging noch einmal um die sogenannte Kunst am Kai, sprich die geplante Verschönerung des hässlichen Ecks an der Oskar-Wittmann-Straße, für die die Stadt einen Wettbewerb ausgeschrieben hatte, bei dem fünf Künstler in die Endauswahl gekommen waren. So weit, so gut. Bis in der vergangenen Woche die Meldung aufschreckte, dass das Gremium „Kunst am Bau“ nun doch noch keine Entscheidung habe treffen wollen.

„Das ist schlechter Stil“, kritisierte Stadträtin Nina Vogel (Grüne), „jetzt alles wieder auf Anfang zu stellen.“ Denn ursprünglich hätte eine Entscheidung für einen der fünf Künstler, die allesamt aus Neuburg stammen, schon längst fallen sollen. Nun jedoch sei die Gestaltung „wieder offener“, hieß es, was für Unmut, Verunsicherung und ein Brodeln in der Gerüchteküche sorgte. „So wie das gerade läuft, wirkt es sehr unzuverlässig“, urteilte Vogel und fand damit die Zustimmung von Sissy Schafferhans (Freie Wähler), von der ursprünglich die Idee der künstlerischen Neugestaltung der kahlen Wände am Eck des Donaukais kam. „Ich bitte um eine schnelle Aufarbeitung, was mit den eingeplanten 15 000 Euro passieren soll. Die Bürger fragen schon“, legte Schafferhans besorgt nach. „Wird das nun eine Bemalung oder was anderes?“

Zukunft des Ecks am Neuburger Donaukai weiter unsicher

In der Tat liegt der wahre Grund für die Verzögerung weiter im Dunkeln. Zuletzt hieß es zwar, dass die Kunstprojekte nach wie vor im Rennen seien, es aber mittlerweile auch andere Optionen gebe. Dabei schien zuletzt die lange ausgeschlossene Möglichkeit einer Bebauung doch wieder ein Thema zu werden. Während die Kunstschaffenden ihre Arbeiten bereits eingereicht haben, geht es nun um eine Richtungsentscheidung, wie es generell mit dem schmucklosen Eck am Donaukai weitergehen soll. Ein entsprechendes Signal dafür soll der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzung setzen.

