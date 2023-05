Neuburg-Ried

vor 23 Min.

Unfall mit Kohlenmonoxid: 83-Jähriger gestorben

Plus Nach dem Kohlenmonoxid-Unfall in Ried ist der schwer verletzte 83-jährige Ehemann gestorben. Auch seine Ehefrau liegt noch im Krankenhaus.

Von Winfried Rein

Der Gasunfall vor drei Wochen im Neuburger Stadtteil Ried ist zur Tragödie geworden: Ein 83-jähriger Rentner ist jetzt in der Klinik Murnau gestorben, ohne das Bewusstsein erlangt zu haben. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt auf Nachfrage bestätigt. Seine 81-jährige Ehefrau liegt in kritischem Zustand in einem Regensburger Krankenhaus. Sie konnte sich bisher nicht entscheidend erholen.

Das Ehepaar war vermutlich von Kohlenmonoxid vergiftet worden

Die beiden waren, wie berichtet, in ihrem Wohnhaus in der Eugen-Erdner-Straße vermutlich von Kohlenmonoxid vergiftet worden. Als der Sohn sie an einem Samstag telefonisch nicht erreichen konnte, hatte er Angehörige um Nachschau gebeten. Sie fanden das Ehepaar bewusstlos auf dem Sofa und in einem Sessel sitzend – bei laufendem Fernsehgerät. Deshalb wird vermutet, dass die beiden Freitagabend beim Fernsehen durch langsam ausströmendes Kohlenmonoxid eingeschlafen und bewusstlos geworden sind.

