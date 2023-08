Werkzeug auf Baustelle in Oberhausen gestohlen: Haftstrafe für 32-Jährigen

Eine DNA-Spur überführt einen Einbrecher am Kindergartenbau in Oberhausen. Das Neuburger Amtsgericht verurteilt den 32-Jährigen zu eineinhalb Jahren Haft.

An der Baustelle des neuen Kindergartens in Oberhausen bedienten sich zwei Ungarn. Sie stemmten eine Brandschutztüre auf und entwendeten im Keller Werkzeug im Wert von knapp 10.000 Euro. Einen der Einbrecher verurteilte das Amtsgericht Neuburg jetzt zu eineinhalb Jahren Haftstrafe.

Der 32-jährige Angeklagte verriet im Gerichtssaal auch den Namen seines Komplizen. Doch der lebt in Ungarn und das Gericht konnte nicht nachprüfen, ob der Name korrekt ist. Der beschuldigte Einbrecher legte ein Geständnis ab und konnte über den Verbleib der Beute nichts sagen. Die Werkzeuge habe er in seiner Arbeiterwohnung in Oberhausen gelagert. Als er von einem Aufenthalt in Ungarn zurückkehrte, seien sie verschwunden gewesen.

Haftstraße für Einbrecher in Oberhausener Kindergartenbau

Ein Mitarbeiter der geschädigten Heizungsbaufirma aus Wellheim versicherte vor Gericht, dass die Werkzeuge hinter einer massiven Metalltüre eingeschlossen gewesen waren. Die Einbrecher hebelten die Türe auf, einer verletzte sich dabei. Von der Blutspur nahm der Polizeiermittler eine DNA-Probe und erzielte ein Jahr später einen Treffer in der Straftatendatei. Der 32-Jährige war bereits einmal in Wiesbaden und viermal in seinem Heimatland Ungarn straffällig geworden. Nach der DNA-Identifizierung ist er in Untersuchungshaft genommen worden.

Auf der Baustelle sind Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Pressen und andere Werkzeuge entwendet worden. Das Gericht verurteilte den 32-Jährigen auch zur Schadenswiedergutmachung. Seine Verteidigung wollte Bewährung, Staatsanwalt Forster verlangte angesichts der „massiven Gewaltanwendung“ zwei Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Richter Christian Veh honorierte das Geständnis und entschied auf ein Jahr und sechs Monate. Bewährung komme für besonders schweren Diebstahl nicht in Frage, so der Richter, „es geht nicht an, dass sie auf einer Baustelle einfach mal fremdes Werkzeug mitnehmen und verscheppern.“