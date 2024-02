Neuburg

vor 55 Min.

Wettlauf gegen die Zeit? Bei der PFAS-Belastung droht ein Ablaufdatum

Plus Seit Jahren ist in Neuburg die PFAS-Belastung Thema. Die durch Löschschaum der Bundeswehr entstandenen Schäden sind immer noch nicht beseitigt.

Von Anna Hecker

Lange Jahre scheint es wie ein nicht enden wollendes Thema zu sein - und plötzlich könnte das Ende ganz unfreiwillig nahe rücken. Wenn die Begriffe PFAS- oder PFC-Belastung in Neuburg fallen, bilden sich Sorgenfalten auf den meisten Gesichtern. Denn schon zu viele Jahre kämpft man vor allem in den Stadtteilen Zell und Bruck für eine Beseitigung der teils massiven Bodenverunreinigung, die entstand, als auf dem Flugplatz der Bundeswehr ein ganz bestimmter Löschschaum verwendet wurde. Zwar wünschen sich die Betroffenen endlich eine Lösung für das Problem, nicht aber in Form einer ablaufenden Verjährungsfrist, die jegliches Agieren unmöglich machen würde - und genau dieses Szenario droht zum Ende des Jahres 2024.

Aufgekommen war das Thema nun wieder, als es um einen Besuch einiger Neuburger Vertreter in Manching ging. Die Gemeinde im Nachbarlandkreis hat nicht nur mit dem gleichen Problem einer PFAS-Belastung (wenn auch in deutlich höherer Konzentration) zu kämpfen, sondern ist auch vom Ablauf der Frist betroffen. Um sich auszutauschen, war es zum Treffen der Neuburger und Manchinger gekommen.

