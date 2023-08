Gift im Grundwasser

PFC und PFAS: Wie Bundeswehr-Altlasten bayerische Gewässer vergiften

In vielen bayerischen Gemeinden treten im Grund- und Abwasser hohe Konzentrationen an PFAS-Chemikalien auf.

Plus Rund um Militärflughäfen ist sogar Grundwasser mit Chemikalien verunreinigt. Während in Manching nun etwas getan wird, wächst im Rest Bayerns der Unmut.

Von Moritz Maier

Gleich mehrere Orte in Bayern kämpfen mit verunreinigtem Wasser. Grund dafür sind frühere Löschübungen an militärischen Flugplätzen. Obwohl schon lange bekannt ist, dass dabei giftige Stoffe in Boden und Wasser gelangten, hat sich bis heute wenig getan. So sollen an der Friedberger Ach keine Tiere mehr getränkt werden, in Neuburg rät ein Experte dazu, den Badeweiher zu meiden. Betroffene machen Druck, die Behörden vertrösten häufig. Das oberbayerische Manching geht nun deutschlandweit voran.

Für Menschen sind die PFC- und PFAS-Stoffe gefährlich

Seit den 1950ern wurde bei Übungen und Einsätzen an Flugplätzen Löschschaum verwendet, der sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien (kurz: PFC oder PFAS) enthielt. Für Menschen und Tiere sind diese Stoffe bei hoher Konzentration giftig. Entdeckt haben Expertinnen und Experten die Giftstoffe rund um die Flugplätze teilweise schon vor über zehn Jahren. Durch die früheren Feuerlösch-Übungen gelangten große Mengen davon in die Böden, Flüsse, Seen und ins Grundwasser. Auch, wenn diese Art von Schaum mittlerweile nicht mehr benutzt wird, bleibt das Problem: denn die PFAS-Chemikalien zerfallen nicht durch Sonnenlicht oder andere natürliche Einflüsse.

