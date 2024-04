Neuburg

06:30 Uhr

Zwei freie Flächen: Das tut sich an der Ingolstädter Straße in Neuburg

Diese zwei Flächen stehen an der Ingolstädter Straße in Neuburg aktuell frei. Mittlerweile ist absehbar, was jeweils daraus werden soll.

An der Ingolstädter Straße in Neuburg stehen zwei große Flächen leer. Für die eine liegen erste Pläne vor. Für die andere steht ein zukunftsträchtiges Vorhaben bereits fest.

Von Andreas Zidar

Die Plakate sind unübersehbar. "Grundstück zu verkaufen" steht in Großbuchstaben auf den blauen Bannern. Bis vor wenigen Monaten fuhren an dieser Stelle der Ingolstädter Straße in Neuburg die Autofahrer noch zum Tanken. Nach dem Abriss der Pinoil-Tankstelle wird jetzt gut sichtbar nach einem Käufer für das Areal gesucht. Im Hintergrund laufen bereits Planungen, was an dieser Stelle realisiert werden könnte. Und nicht nur dort soll sich an der Ingolstädter Straße etwas tun. Ein kleines Stückchen weiter südlich, gegenüber dem Matratzengeschäft, ist ebenfalls eine Fläche frei. Dort steht ein zukunftsträchtiges Bauvorhaben bereits fest.

Zunächst zur ehemaligen Pinoil-Fläche. Die ist nach dem Abriss der Tankstelle altlastenfrei, was per Gutachten bestätigt worden sei, teilt der Eigentümer im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Für die gut 1700 Quadratmeter hat er den Kaufpreis von 1,53 Millionen Euro aufgerufen. "In dieser Größe gibt es in zentraler Lage in Neuburg nichts anderes", begründet der Eigentümer die stattliche Summe.

