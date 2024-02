Prozess in Ingolstadt

Ex-Ministrant in Missbrauchsprozess gegen Pfarrer: "Das ekelt mich"

Vor dem Landgericht Ingolstadt muss sich ein 57-jähriger Pfarrer verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einen Ministranten aus dem Kreis Pfaffenhofen an der Ilm sexuell missbraucht zu haben.

Plus In einem Entschuldigungsschreiben an Ex-Ministranten hat der ehemalige Elchinger Pfarrer bestritten, sich anderen Buben körperlich genähert zu haben. Doch stimmt das?

Von Luzia Grasser

Einem katholischen Pfarrer, der zuletzt in Elchingen tätig war, wird vorgeworfen, vor mehr als 15 Jahren einen Ministranten aus dem Kreis Pfaffenhofen sexuell missbraucht zu haben. Womöglich gab es ähnliche Taten schon Jahrzehnte vorher. Als der gebürtige Neuburger noch kein Priester, sondern selbst Ministrant war.

Der Pfarrer hatte ein Urteil des Amtsgerichts Pfaffenhofen nicht akzeptiert

Ein Fall für die Justiz sind aktuell allerdings nur die Vorfälle aus dem Raum Pfaffenhofen. Deretwegen muss sich der heute 57-Jährige zurzeit vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. Der Mann hatte einen Strafbefehl über eine viermonatige Bewährungsstrafe nicht akzeptiert. Daraufhin war es zu einem Prozess am Amtsgericht Pfaffenhofen gekommen, bei dem der Pfarrer zu einer Gefängnisstrafe von acht Monaten verurteilt worden ist. Auch gegen dieses Urteil ist er juristisch vorgegangen.

