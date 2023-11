Geschäftsführer Holger Koch verlässt das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Der Geschäftsführer verlängert seinen Managementvertrag nicht und wird das Haus Ende Januar 2024 verlassen.

Ausgerechnet in einer Phase, in der für das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen entscheidende Weichen gestellt werden sollen, verlässt der Geschäftsführer das Haus: Holger Koch wird seine Tätigkeit zum 31. Januar 2024 beenden. Am Montag hat er in einem kurzfristig angesetzten Gesprächstermin Landrat Peter von der Grün darüber informiert. Wie es heißt, will sich der 45-Jährige selbstständig machen.

Koch hat im März 2020 die Leitung des Kreiskrankenhauses sowie des Geriatriezentrums Neuburg übernommen. Der promovierte Volkswirt trat damit die Nachfolge von Jürgen Schopf an, der nur zwei Jahre in Schrobenhausen tätig war. Zuvor hatte Dietmar Eine das Kreiskrankenhaus über viele Jahre verwaltet. Wie sein Vorgänger, war auch Holger Koch bei der auf Gesundheitswesen spezialisierten Münchener Unternehmensberatung Oberender & Partner beschäftigt. Sein Managementvertrag läuft 2024 aus und wird nun nicht verlängert.

Das Krankenhaus Schrobenhausen sucht einen Nachfolger für Holger Koch

Koch sollte die Zukunft der Schrobenhausener Klinik mitgestalten. Im Raum steht in einem ersten Schritt ein Teilneubau für 90 Millionen Euro. Erst vor Kurzem hat er vom Kreistag die Genehmigung erhalten, die Pläne weiterzuverfolgen und einen entsprechenden Förderantrag vorzubereiten. Bis Ende des Jahres sollte dies geschehen – also rechtzeitig, bevor Koch das Haus verlässt.

Wie schnell nun ein Nachfolger gefunden werden kann, ist nicht klar. Dass Koch das Kreiskrankenhaus verlassen wird, wurde noch nicht offiziell kommuniziert.

Lesen Sie dazu auch