Die Geehrten im Überblick: Trikotwäscher, Stadionsprecher oder Platzpflegerin

Plus Wofür die Ehrenamtlichen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beim DFB-Ehrenamtstag ausgezeichnet wurden.

Für die DFB-Sonderehrung wurden Frauen und Männer in das Haus „St. Ulrich“ nach Augsburg eingeladen, die seit mindestens 10 (Frauen) oder 15 Jahren (Männer) bei ihren Fußballvereinen ehrenamtlich engagiert sind. Diese zehn Personen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurden vor Ort ausgezeichnet.