30.10.2019

Schwarzer Gürtel im Fokus

Monika Formann und Jan Tröger vom FC Ehekirchen haben den höchsten Farbgürtelgrad erreicht. Nun fehlt noch ein letzter Schritt

Von Georg Schmid

Es passt in dieses erfolgreiche Jubiläumsjahr des Karate-Dojo FC Ehekirchen, dass zwei wichtige Stützen in der sportlichen Kinder- und Jugendausbildung nach einer hervorragend bestandenen Prüfung nun den höchsten Farbgürtelgrad im Karate, den 1. Kyu (3. Stufe des braunen Gürtels), zugesprochen bekommen haben.

Zusammen mit Dojo-Leiter Benedikt Schmid (3. DAN) hatten sich Monika Formann und Jan Tröger den Lehrgang in Augsburg am 19. Oktober als Zeitpunkt für die Gürtelprüfung zum 1. Kyu ausgesucht. In vielen Trainingseinheiten seit dem Sommer wurde das Prüfungsprogramm akribisch geübt und an den Techniken intensiv gefeilt. Lehrgangsleiter Fritz Oblinger (8. DAN) überraschte die Teilnehmer schon beim Aufwärmen mit Übungen, die aus dem Qi Gong stammen und verschiedenen Tieren (Tiger, Drache, Schlange, Kranich) symbolisch zugeordnet werden. Danach wurden einige dieser „langweiligen“ Qi-Gong-Übungen aufgeschlüsselt und als Partnerübungen für die Selbstverteidigung geübt.

Im zweiten Teil des Lehrgangs wurden nach einer Sound-Karate-Einheit der Schwerpunkt auf Übungen aus dem traditionellen Shotokan-Karate gelegt und den Teilnehmern gezeigt, wie man mit Variationen das Training lebendiger gestalten kann.

In der Mittagspause kam dann für die Prüfungsaspiranten die Stunde der Wahrheit. Das vorgegebene Programm aus Kihon (Grundtechniken), Kata (Form), Bunkai (Anwendung der Katatechniken in der Selbstverteidigung) und Kumite (Zweikampf) wurde vom Prüfer hinsichtlich Ausführung, Schnelligkeit und Körperspannung (Kime) bewertet. Die beiden Ehekirchener Prüflinge erhielten dabei von Fritz Oblinger ein hohes Lob für ihre hervorragend vorgetragenen Techniken und bestanden die Prüfung mit Bravour.

Vor der letzten Trainingseinheit des Tages erhielten Monika Formann und Jan Tröger die Urkunden als Dokument der bestandenen Prüfung von Fritz Oblinger und Harald Wester überreicht. Danach ging es mit der Kata Gankaku und ihrer Anwendung im Bunkai noch einmal schweißtreibend zur Sache, bevor beide ihren Erfolg richtig genießen konnten. Mit diesem Status als 1. Kyu und höchstem Farbgürtelgrad stehen nun weitere zwei Ehekirchener Karatekas in den Startlöchern für die Erlangung des Meistergrades im Karate, dem schwarzen Gürtel.

