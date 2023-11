Wiedersehen mit Rüdiger Rehm: FC Ingolstadt spielt in Mannheim

Warum Waldhof Mannheims Trainer Rüdiger Rehm vor einem Endspiel steht und wie der FC Ingolstadt die drei Ausfälle durch Sperren kompensieren will.

Der FC Ingolstadt hat die Möglichkeit, am Samstag bei Waldhof Mannheim (14 Uhr) den dritten Sieg in Folge in der 3. Liga einzufahren. Nachdem man am vergangenen Spieltag den wichtigen 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen eingefahren hat, beträgt der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang nur noch drei Punkte.

Rückkehrer in den Schanzer-Kader Mit Marcel Costly und David Udogu durften die Schanzer in der vergangenen Trainingswoche zwei Rückkehrer begrüßen. Beide werden gegen Waldhof Mannheim wieder im Kader stehen, jedoch aufgrund der langen Verletzungspause wohl eher weniger Kandidaten für die Startformation sein. Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass Maximilian Dittgen nach seiner Oberschenkel-OP weiterhin Fortschritte im Aufbautraining macht. Thomas Rausch (Innenbandriss) und Madlen Cvjetinovic (Schlüsselbeinbruch) fallen voraussichtlich bis Januar aus. Ein weiterer Wermutstropfen bleibt Tobias Schröck , welcher aufgrund von Krankheit erneut ausfallen wird.

Drei Sperren in der Partie gegen den Waldhof Trotz der verkleinerten Verletztenliste der Schanzer wird es wieder gezwungene Änderungen geben. So müssen Lukas Fröde und David Kopacz aufgrund einer Gelbsperre für eine Partie aussetzen. Julian Kügel wurde wegen seiner Rote Karte gegen Essen für zwei Spiele gesperrt. Michael Köllner bewertet die Situation als „unglücklich“, drei ungeplante Ausfälle kompensieren zu müssen.

Mannheim ist seit acht Partien ohne Sieg Dennoch geht der FCI als Favorit in die Partie gegen Waldhof . Mannheim konnte keine der vergangenen acht Ligapartien mit einem Sieg beenden und belegt einen Abstiegsplatz. Dazu kommen Unruhen neben dem Platz, da die Mannheimer Fans seit Wochen den Rauswurf von Trainer Rüdiger Rehm fordern. Für Rehm wird das Wiedersehen mit dem FCI ein mögliches Endspiel . Auch deshalb erwartet Köllner einen „aggressiven Gegner, der alles reinwerfen wird“. Die Schanzer treffen ebenfalls auf Flügelspieler Jalen Hawkins , der im Sommer vom FCI nach Mannheim gewechselt ist und sich mittlerweile einen Stammplatz bei Waldhof erarbeitet hat. Außerdem trifft der zweitbeste Sturm der Liga ( FC Ingolstadt , 29 Tore) auf die zweitschlechteste Defensive ( Waldhof Mannheim , 29 Gegentore). Auch Köllner spricht die Qualität des FCI-Sturms an: „Dadurch, dass Pascal Testroet derzeit perfekte Vorlagen gibt und Jannik Mause seinen Torriecher auch nach seiner Verletzung behalten hat, werden wir auch in dieser Partie wenig verändern.“ Die 200 Fans, die den Weg nach Mannheim antretet werden, dürften dennoch keinen Selbstläufer erwarten. Mit einem hohen Sieg könnte der FC Ingolstadt möglicherweise sogar den dritten Platz übernehmen.