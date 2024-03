Der FC Ingolstadt will in Unterhaching die Negativserie stoppen

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt gastiert nach sechs sieglosen Spielen bei der SpVgg Unterhaching. Was Trainer Michael Köllner Hoffnung auf eine Wende macht.

Auf Platz fünf der 3. Liga hatte sich der FC Ingolstadt in die Winterpause verabschiedet. Doch nach dem Jahreswechsel lief es für die Schanzer nicht mehr rund. Das Vorhaben, noch einmal ganz vorne anzugreifen, vermasselten sich die Donaustädter selbst. Nun stecken sie nach 30 Spieltagen im Niemandsland der Tabelle fest, da sie von den vergangnen sechs Partien keine einzige gewonnen haben.

Von zwei Punkte vergrößerte sich der Rückstand auf Rang drei auf 13 Zähler. Der Aufstieg kann ad acta gelegt werden. Vielmehr ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf zehn Zähler geschrumpft. Den Negativtrend wollen die Schanzer nun am Samstag (14.03 Uhr/BR und Magenta Sport) beim Tabellensiebten SpVgg Unterhaching beenden. Zumindest die Erinnerungen an das Hinspiel, das „mit einer der stärksten Saisonleistungen“, wie Trainer Michael Köllner sagt, gewonnen wurde, sind positiv.

FC Ingolstadt: Fröde und Testroet kehren zurück

Nach der blamablen Heimniederlage gegen den SC Verl hatten die Schanzer nun in der Länderspielpause zwei Wochen Zeit, neue Kraft zu tanken. „Die Pause hat uns gutgetan, wir haben richtig gut gearbeitet und ich habe gute Dinge gesehen, die wir im Spiel auch zeigen wollen“, sagt Köllner. Vor allem legte der Chefcoach den Fokus auf die Spielkontrolle. „Die ist uns in den vergangenen Wochen abhandengekommen“, ergänzt Köllner, der wieder über mehr Alternativen verfügt. „Es sind wieder alle Mann an Bord. Wir haben keine Gesperrten und Verletzten mehr“, kündigt der 54-jährige Oberpfälzer an. Kapitän Lukas Fröde hat seine Sperre abgesessen und Pascal Testroet seine Verletzung auskuriert. Gegen Haching werde es nun auch wieder Härtefälle bei der Kadernominierung geben, kündigt Köllner an, der nach einer Durststrecke aus dem Vollen schöpfen kann. Den 2:0-Sieg im Testspiel beim 1. FC Nürnberg will Köllner indes nicht überbewerten. „Testspiele haben ihren eigenen Charakter. Wichtig war, dass wir dem gesamten Kader Spielpraxis geben konnten und jeder Gelegenheit hatte, sich aufzudrängen.“ Ihm liege mehr daran, in der 3. Liga wieder zu punkten, so der Trainer, der sich in Unterhaching wie schon in der Hinrunde auf einen harten Fight einstellt, als der 3:0-Erfolg erst in der Schlussphase gesichert wurde. „Nach unserer guten Vorbereitung auf die Partie gilt es jetzt, dass wir uns dafür belohnen“, so Köllner.

Mögliche Aufstellungen

SpVgg Unterhaching Vollath – Schwabl, Schifferl, Stiefler, Lamby – Skarlatidis, Krattenmacher, Waidner, Keller – Fetsch, Hobsch.

FC Ingolstadt M. Funk – Costly, Ml. Cvjetinovic, Si. Lorenz, Seiffert – Y. Deichmann, Fröde – Kopacz, Kanuric – Mause, Dittgen.