Die nächste Enttäuschung: FC Ingolstadt unterliegt Verl mit 0:1

Der FC Ingolstadt unterliegt dem SC Verl mit 0:1 und wartet nun seit sechs Spielen auf einen Sieg. Trainer Michael Köllner und die Spieler hadern mit der Leistung.

„Siegen und drei Punkte mitnehmen“ hieß die Devise vor der Partie des FC Ingolstadt gegen den SC Verl. Nach fünf sieglosen Spielen wollte man wieder zur Heimstärke des vorigen Jahres zurückfinden. Doch geklappt hat es nicht. Die Schanzer unterlagen mit 0:1 und verlängerten ihre Negativserie.

Trainer Michael Köllner wechselte in der Startelf auf zwei Positionen. Für Maximilian Dittgen spielte Sebastian Grönning und für den verletzten Mladen Cvjetinovic kam Ryan Malone zum Einsatz. Die Schanzer erwischten jedoch einen totalen Fehlstart. So tauchte Maximilian Wolfram nach einem Steckpass von Nicolas Sessa völlig alleinstehend vor Keeper Marius Funk auf. Der Schlussmann hielt den ersten Versuch noch glänzend, den Abpraller verwandelte Wolfram jedoch mühelos. „Die ersten zehn Minuten sind wir kaum in das Spiel gekommen und haben Verl spielen lassen“, fasste Innenverteidiger Simon Lorenz die Anfangsphase zusammen.

FC Ingolstadt kommt zu Chancen

Der FCI ließ sich vom frühen Rückstand nicht beirren und kam besser in die Partie. Der SC Verl verteidigte leidenschaftlich und ließ kaum zwingende Chancen zu. Einen Kopfball von Grönning (17.) und einen Schuss von Yannick Deichmann entschärfte Verls Schlussmann Luca Unbehaun mühelos. Stattdessen kamen die Gäste gefährlich vor das Gehäuse der Schanzer. Wolfram fing einen ungenauen Pass von Moritz Seiffert ab und bediente Sessa, dessen Flachschuss jedoch knapp am langen Eck vorbeirauschte. Die beste Chance des FCI hatte Jannik Mause zu verzeichnen. Nach einer Ecke von Benjamin Kanuric konnte der Topstürmer Unbehaun nicht überwinden (43.). „Wir haben vorne unsere Chancen nicht reingemacht und sind nicht richtig in die Partie gekommen“, fasste David Kopacz etwas ratlos die schwache erste Hälfte zusammen.

Die zweite Halbzeit führte das Bild des ersten Durchganges weiter. So war der FCI bemüht, den Verteidigungsriegel des SC Verl zu durchbrechen, kam jedoch weiterhin zu kaum gefährlichen Torabschlüssen. So wurden Schüsse von Simon Lorenz (62.) und David Kopacz (63.) ohne Probleme von Unbehaun gehalten. In der 66. Minute wurde die Druckphase des FCI dann doch fast belohnt. Ryan Malone fasste sich aus gut 30 Metern ein Herz. Sein Schuss ging jedoch knapp am rechten Pfosten vorbei. Vom SC Verl ging in dieser Phase kaum noch Gefahr aus.

Schanzer mit Doppelchance in der Nachspielzeit

Der FCI machte weiterhin Druck und kam in der 74. Minute zur nächsten Chance. Nach einem Solo des eingewechselten Ognjen Drakulic rutschte der Ball zu Mause. Bei seinem Schuss vom linken Strafraumeck blieb Unbehaun jedoch erneut Sieger. In der Nachspielzeit hatten die Schanzer dann mehrere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Erst schoss Deichmann nach einem Querpass von Marcel Costly unbedrängt zu zentral, sodass Unbehaun sich erneut auszeichnen konnte. In den Nachschuss von Mause warfen sich gleich mehrere Verler und verhinderten das Gegentor.

Nach der erneuten Enttäuschung wurde der FCI mit Pfiffen in die Kabine begleitet. „Wir kommen aktuell einfach nicht in den Flow, sind nicht konsequent genug“, meinte Kanuric. Auch Köllner war mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden: „Wir sind sehr enttäuscht. Es war in vielen Situationen einfach zu unsauber.“

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Malone, S. Lorenz, Seiffert (78. Guwara) – Kopacz, Deichmann, Kanuric (68. Dittgen) – Kayo – Mause, Grönning (69. Drakulic) SC Verl Unbehaun – Baack, Paetow (69. Pernot), Gruber, Stöcker – Ochojski (61. Lokotsch), Benger, Nadj – N. Sessa (84. Taz) – Wolfram, Y. Otto (84. Mikic)

Schiedsrichter Konrad Oldhafer (Hamburg) – Zuschauer 3023 Tor 0:1 Wolfram (4.).