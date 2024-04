FC Ehekirchen verpflichtet Offensivspieler als neuen Co-Trainer

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen hat Maximilian Schuch als neuen Co-Trainer verpflichtet.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen ist auf der Suche nach einem spielenden Co-Trainer für die kommende Saison fündig geworden. Maximilian Schuch kommt von Ligakonkurrent SC Oberweikertshofen und wird künftig den neuen Cheftrainer Benjamin Flicker unterstützen. Das bisherige Trainerduo des FCE verlässt den Verein bekanntlich im Sommer. Simon Schröttle zieht es zum FC Gundelfingen, Michael Panknin zum TSV Gersthofen.

Fußballerisch setzt Abteilungsleiter Markus Bissinger hohe Erwartungen in den neuen spielenden Co-Trainer: „Mit Maximilian Schuch haben wir einen überragenden Offensivakteur bekommen. Er war bei Oberweikertshofen immer Stammspieler und Dreh- und Angelpunkt der Offensive.“ Für den SCO spielte der 31-Jährige beinahe seine gesamte Karriere im Seniorenbereich und lief in der Bezirks- und Landesliga für den Verein auf. Lediglich in der Spielzeit 2014/15 verließ er den Klub, kehrte aber nach einer Saison beim damaligen Bayernligisten TSV Schwabmünchen wieder zurück.

FC Ehekirchen holt neuen Co-Trainer

Auch Schuchs Statistiken lassen sich sehen. In der vergangenen Saison erzielte er in der Landesliga Südwest elf Tore und bereitete 14 vor. In der laufenden Saison brachte es der Offensivspieler auf sieben Treffer – einen erzielte er beim 1:1 in Ehekirchen – und sieben Vorlagen in 22 Spielen. Seine letzte Partie bestritt er am 9. März. Nachdem dann ein Mitspieler aus der Mannschaft geworfen worden war, erklärten sich Schuch und ein weiterer Spieler solidarisch und hörten mit sofortiger Wirkung in der ersten Mannschaft des SCO auf.

Zur kommenden Saison wird Schuch in die Trainerschiene einsteigen und seine ersten Schritte beim FC Ehekirchen machen. Die Freude auf die Zusammenarbeit bei Bissinger ist jedenfalls groß: „Nach zwei Treffen war uns klar, dass es sportlich wie menschlich klappen wird. Wir denken, er ist der richtige Mann für die Position.“