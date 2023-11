Fußball-Nachlese

17:35 Uhr

Fußball-Nachlese: Mit Ausrufezeichen in die Winterpause

Siegtreffer in der Nachspielzeit: Max Fieber erzielte in der 94. Minute das 1:0 für den SV Klingsmoos beim TSV Pöttmes. Foto: Daniel Worsch

Plus Dem FC Zell/Bruck und dem TSV Ober-/Unterhausen gelingen zum Abschluss überraschende Punktgewinne. Der SV Klingsmoos und der SV Weichering siegen nach Toren in der Nachspielzeit.

Schnee und Kälte haben im Amateurfußball erneut zu zahlreichen Spielabsagen geführt. Doch es gab am Wochenende auch einige Hartgesottene, die den widrigen Witterungsbedingungen trotzten und um Punkte kämpften.

Ein echtes Ausrufezeichen zum Jahresabschluss legte in der Kreisklasse Neuburg der FC Zell/Bruck auf den nassen Untergrund. Beim Tabellenführer SG Münster/Holzheim erkämpften sich die Rot-Weißen in einem „dreckigen Spiel“ (Trainer Patrick Schmidt) einen überraschenden Punktgewinn (1:1). „Wir haben bereits bei der Spielersitzung am Donnerstag gesagt, dass wir bei den schwierigen Platzverhältnissen in unserer Außenseiterrolle versuchen wollen, zumindest einen Zähler mitzunehmen“, berichtet Schmidt.

