Nach Badeunfall: Leichnam an der Staustufe Bergheim aufgetaucht

Drei Tage nach dem Badeunfall zweier Studenten an der Donau ist nun ein Leichnam an der Staustufe Bergheim angeschwemmt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte sind zur Stunde vor Ort, um den Körper zu bergen. Um welchen der beiden Männer es sich handelt, kann aktuell nicht gesagt werden.

Auch ein Boot der Feuerwehr Neuburg ist im Einsatz und weiterhin vor Ort, um Wasser und Uferbereiche abzusuchen. Einsatzkräfte behalten die Staustufe genau im Blick. Der Bereich darum wird abgesucht, in der Hoffnung, dass auch die zweite noch vermisste Person gefunden wird.

Am Freitagabend waren drei Studenten der THI Neuburg an der Donau beim Baden gewesen und offenbar unbeabsichtigt in die Strömung geraten. Ein 23-Jähriger konnte sich retten, die beiden anderen jungen Männer wurden abgetrieben. Bei ihnen handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Simbabwe und einen 22-Jährigen aus Sri Lanka. Alle drei jungen Männer konnten nicht schwimmen.

Zahlreiche Rettungskräfte hatten am Wochenende nach den Vermissten gesucht. Am Samstag war die Suche dann eingestellt worden, man war davon ausgegangen, dass die Männer ertrunken seien.

Wir berichten an dieser Stelle, sobald neuere Informationen vorliegen.