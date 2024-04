Bürger begehren gegen das Paketzentrum auf

Bei einer Unterschriftenaktion kamen viele Stimmen zusammen, die gegen ein Paketzentrum in Weichering sind. So lautet das Ergebnis.

In Weichering soll ein Paketzentrum entstehen. Schon länger herrscht deswegen Streit in der Gemeinde. Bei einer Unterschriftenaktion sei nun am Wochenende die notwendige Stimmenzahl (200) für ein Bürgerbegehren gegen das Paketzentrum in Weichering erreicht worden, teilt der Initiator der Aktion mit. Bernd Kammerbauer sagt, er freue sich, dass viele Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde das Paketzentrum nicht so unterstützten wie der Gemeinderat dies öffentlich kundtue. Die Stimmen werden am Montag im Rathaus übergeben. (dopf)