Weichering

18:00 Uhr

Bürgerinitiative gegen das Paketzentrum schließt Klage aus

Plus Aus Sicht von Hans-Jürgen Steinherr ist das DHL-Logistikzentrum in Weichering politisch nicht mehr zu verhindern. BI wird gerichtlich nicht dagegen vorgehen.

Von Claudia Stegmann

Im Nachgang an die jüngsten Beschlüsse des Weicheringer Gemeinderats sieht sich auch die Bürgerinitiative gegen das Paketzentrum Weichering am Ende ihrer Möglichkeiten. Wie berichtet, wurde am Dienstag der Flächennutzungsplan genehmigt, der den Bau auf dem vorgesehenen Areal zwischen Maxweiler und Weichering zulässt. Der Bebauungsplan liegt aktuell noch bis 24. April im Rathaus Weichering zur Einsichtnahme aus. Behörden, Verbände und private Bürger können bis dahin erneut ihre Einwände einreichen. Planer und Gemeinde gehen jedoch davon aus, dass keine gravierend neuen Gegenargumente mehr auf den Tisch kommen, sodass auch dieser Plan in absehbarer Zeit genehmigt werden dürfte.

Bei der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag wurden sämtliche Stellungnahmen und Einwände aus der zweiten Auslegungsrunde diskussionslos durchgewinkt - mit Ausnahme der Stimmen von Stefan Appel und Hans-Jürgen Steinherr. "Die eingereichten Stellungnahmen aus zwei Auslegungsrunden haben die Nachteile und Mängel des Projekts ausführlich und umfassend dem Gemeinderat dargelegt. Trotz der diskussionswürdigen Einreichungen sind von den Befürwortern des Projekts weiterhin keinerlei kritische Stimmen oder gar Zweifel geäußert worden. Politisch wird sich somit nichts mehr ändern, da mit dem geänderten Flächennutzungsplan die Entscheidung alleinig bei der Gemeinde liegt", teilt Steinherr mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen