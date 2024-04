Weichering

Paketzentrum Weichering: Vieles spricht für eine Genehmigung

Plus Zum zweiten Mal haben Behörden und Bürger ihre Einwände dargelegt, doch an den Plänen ändert das im Wesentlichen nichts. Im Sommer könnte die DHL schon Baurecht bekommen.

Von Claudia Stegmann

Nach fast drei Jahren Planung, Widerstand und einem Bürgerentscheid befindet sich das Logistikzentrum der DHL in Weichering allem Anschein nach auf der Zielgeraden. Am Dienstag wurden zum zweiten Mal die Anregungen und Einwände zu dem Vorhaben von Behörden, Verbänden und Privatpersonen besprochen und - soweit nötig - in die Unterlagen eingearbeitet. Ein drittes und vermutlich letztes Mal wird der Bebauungsplan nun ausgelegt, dann dürfte aus rein rechtlicher Sicht dem Projekt nichts mehr im Wege stehen. Spätestens im Sommer dürfte also die Grundlage für den Bau des Paketzentrums geschaffen sein.

Drei Stunden lang hat Landschaftsarchitekt Alois Rieder, der von der DHL mit der Planung des Paketzentrums beauftragt wurde, dem Gemeinderat sämtliche Stellungnahmen erläutert. Fast 30 Ämter, Organisationen und Verbände haben sich zu dem Vorhaben geäußert, dazu kamen 15 private Einwendungen. Das öffentliche Interesse war dieses Mal nicht so groß wie bei der vorangegangenen Sitzung im September 2023. Gerade mal an die 20 Besucherinnen und Besucher aus Weichering und Maxweiler hörten sich die Ausführungen an. Man kann darüber spekulieren, ob das vergleichsweise geringe Interesse am Termin in den Osterferien lag, an der doch recht trockenen Thematik oder am möglicherweise subjektiven Gefühl, dass das Projekt ohnehin nicht mehr aufzuhalten ist.

