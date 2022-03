Bürgerentscheid Weichering: Paketzentrum nimmt Hürde

Plus Fast 60 Prozent der Weicheringer Wähler stimmen dafür, dass die Gemeinde das Projekt Paketzentrum weiterverfolgen soll. Befürwortet zeigen sich erleichtert.

Die Wählerinnen und Wähler aus Weichering und Lichtenau haben entschieden: Die Gemeinde darf das Verfahren mit der Deutschen Post für ein Paketzentrum weiterverfolgen. Beim Bürgerentscheid am Sonntag haben 883 Bürgerinnen und Bürger dafür gestimmt (58 Prozent), 640 waren dagegen (42 Prozent). Das Interesse an der Abstimmung war enorm, denn die Wahlbeteiligung lag bei 78 Prozent.