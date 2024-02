Was geschah nach der Tat? Zeugen sagen im Doppelgängerinnen-Mordfall aus

An Tag sieben im Doppelgängerinnen-Mordprozess von Ingolstadt gehen die Aussagen der Zeugen aus dem näheren Umfeld weiter. Die Mutter eines früheren Zeugen äußert sich zuerst.

Das öffentliche Interesse ist groß am siebten Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess. Alle Zuschauerplätze sind besetzt. Auch heute sollen noch einmal Zeugen aus dem näheren Umfeld aussahen, von denen man sich neue Details zum Tattag und der darauf folgenden Nacht erhofft.

Als erste Zeugin an diesem Tag sagt die Mutter des Zeugen aus, mit dem die Beweisaufnahme begonnen hatte: Marcello B. aus Ingolstadt, ein langjähriger Freund des Angeklagten. Ihm soll Sheqir K. als erstes den Mord gestanden haben in der Nacht von 16. auf 17. August 2022. Außerdem war der 21-Jährige auch seit ungefähr einem Monat vor der Tat mit Schahraban K. bekannt und hat sie am Tattag getroffen. Seine genaue Rolle in dem Mordfall ist noch nicht ganz klar.

Zeugen im Doppelgängerinnen-Mordprozess: Männer sollen Angeklagte gepackt haben

Weil die Verteidiger fürchten, dass die Mutter in Gegenwart ihres Sohnes nicht wahrheitsgemäß aussagt, verlässt der Sohn genervt den Gerichtssaal. Als die Mutter hereinkommt und sich auf dem Zeugenstuhl Platz nimmt, raunt sie in Richtung der Verteidiger von Schahraban K: "Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen." Dann erzählt sie, wie ihr Sohn vom Angeklagten von dem Mord erfahren habe. Dass er mehrmals in der Nacht "rausgegangen" sei. Ob ihr Sohn in Schahraban K. verliebt gewesen sei, fragt der Vorsitzende Richter. Dies hatte vergangenen Donnerstag eine Zeugin, eine Zellengenossin der Angeklagten, gesagt. "Das glaub' ich weniger. Er hat sich von ihr ja nicht mal vor die Haustür fahren lassen." Er habe vielmehr erzählt, dass Schahraban K. nicht "ganz knusper" sei. Die Zeugin wird wütend: "Dass mein Sohn Morddrohungen bekommen hat von der da" – sie zeigt auf die Angeklagte links von ihr – "interessiert keinen. Stattdessen wird er mitverdächtigt, weil er unseren Namen trägt." Die Familie ist in Ingolstadt stadtbekannt, Marcello B. saß bereits im Gefängnis. Die Zellengenossin hatte berichtet, dass Schahraban K. ihr gesagt hätte, sie wolle unter anderem noch Marcello B. umbringen. Dass sie ihn direkt bedroht hat, davon war nicht die Rede.

Danach sagen zwei Zeugen aus, die in dem Ingolstädter Pizzalieferdienst arbeiten, in dem die Angeklagte am 17. August 2022 gesehen wurde. Schahraban K. sei hereingekommen und habe die Angestellten gebeten, ihr zu helfen, in ein Handy eine SIM-Karte einzubauen. Das habe aber nicht funktioniert. Einer der beiden Zeugen soll durch ein Fenster beobachtet haben, wie die Angeklagte draußen auf der Straße von Männern gepackt und ins Auto gesetzt worden sei.

Zeugin berichtet davon, wie Schahraban K. in Ingolstadt zu ihr ins Auto gesprungen sei

Interessant ist Zeugin Nummer vier: Sie berichtet, wie Schahraban K. an jenem 17. August kurz vor 21.30 Uhr einfach zu ihr ins Auto gesprungen sei und gebeten habe: "Bitte fahren Sie los!" Die Zeugin hatte an der Kreuzung bei dem Pizzalieferdienst anhalten müssen. Diese Chance hat Schahraban K. offenbar ergriffen. Außer der Angeklagten seien noch fünf Männer auf der Straße gestanden. Einer von ihnen trat zur Zeugin ans Autofenster und bat: "Bitte lassen Sie sie hier!" Die Zeugin aber gab Gas. Schahraban K. sei aufgebracht gewesen, panisch. Sie habe gezittert und geweint und dann gesagt: "Ich schwör' auf meinen toten Bruder, ich hab' nichts getan!" Der Vater von einem der Männer habe ein Mädchen umgebracht und das wollten sie ihr nun anhängen, soll die Angeklagte weiter gesagt haben. Als die Zeugin allerdings zur Polizei fahren wollte, verneinte Schahraban K.: "Die sperren mich ein!" Bei einem Orientteppich-Geschäft sei die Deutsch-Irakerin wieder aus dem Auto gesprungen, obwohl die fünf Männer sie in zwei Autos die ganze Zeit verfolgt hatten und in der Nähe waren. Weil die Zeugin Angst um die junge Frau hatte, setzte sie einen Notruf ab.

Nachdem Schahraban K. zwischenzeitlich keine Fußfesseln mehr tragen musste, wird sie mittlerweile übrigens wieder mit Fußfesseln vorgeführt.

Darum geht es im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt

Das wird den Angeklagten vorgeworfen: Am 16. August 2022 soll Schahraban K. gemeinsam mit Sheqir K. Khadidja O. getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll die Deutsch-Irakerin gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord. Schahraban K. hat sich bereits zur Tat geäußert. Ihren Schilderungen nach ist sie unschuldig. Ihren Mitangeklagten hat sie allerdings schwer belastet.