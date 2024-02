Doppelgängerinnen-Mordprozess: Polizist schildert Fund der Leiche

Das Verfahren um den Doppelgängerinnen-Mordfall in Ingolstadt geht weiter. Die ersten Zeugenaussagen werden erwartet. Nach einigen Unterbrechungen geht es los.

Im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt stehen heute die ersten Zeugenaussagen an. Am Dienstag hatte die Angeklagte Schahraban K. ihren Mitangeklagten Sheqir K. schwer belastet. Sie selbst ist ihrer eigenen Schilderung zufolge unschuldig. Was sagen die Zeugen? Können sie Licht ins Dunkel bringen?

20 Bilder Doppelgängerinnen-Mord: Der Prozessauftakt in Bildern Foto: Luzia Grasser

Der Prozesstag beginnt mit einem Antrag der Verteidigung des Angeklagten Sheqir K. auf Aussetzung oder wenigstens Unterbrechung des Verfahrens. Seine Anwälte fordern, dass ihrem Mandanten gemäß dem Gesetz der Waffengleichheit ebenfalls ein Laptop zur Verfügung gestellt wird, um sich auf das Verfahren vorzubereiten. Bislang hat nur Schahraban K. einen Laptop. Diesen hatten ihre Verteidiger an einem früheren Verhandlungstag beantragt.

Landgericht Ingolstadt: Verteidigung des Angeklagten stellt Befangenheitsantrag

Nachdem die Kammer den Antrag abgelehnt hat, stellen die Verteidger des Angeklagten Sheqir K. einen Antrag, die Berufsrichter und die Schöffen wegen Befangenheit abzulehnen. Der Vorsitzende Richter lässt den Antrag derzeit nicht zu, es soll später Gelegenheit dazu geben. Die Zeugenaussagen beginnen.

Der erste Zeuge ist ein Polizeibeamter, der als erster mit am Fundort der Leiche in der Peisserstraße in Ingolstadt war. Die Eltern der Angeklagten, die damals noch dachten, ihre Tochter würde in dem schwarzen Mercedes liegen, seien aufgebracht und hysterisch gewesen, sagt der Polizist. Die Eltern hatten die Leiche auch entdeckt. Zu dritt haben sie den leblosen Körper der Frau schließlich aus dem Auto geborgen, erzählt der Zeuge. Sie wollten erste Hilfe leisten, weil sie dachten, die Frau würde noch leben. Erst als sie die Decke, mit der die Frau zugedeckt war, von der Leiche zogen, hätten sie die massiven Stichverletzungen im Brustbereich gesehen. Als sie den Körper auf die Straße legten, kam der Rettungsdienst und übernahm die Reanimationsversuche.

Darum geht es im Doppelgängerinnen-Mordprozess in Ingolstadt

Das wird den Angeklagten vorgeworfen: Am 16. August 2022 soll die heute 24-Jährige gemeinsam mit dem Mitangeklagten Sheqir K. die 23-jährige Khadidja O. mit 56 Messerstichen getötet haben, weil sie ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Danach wollte Schahraban K. untertauchen und ein neues Leben beginnen. Um eine geeignete Doppelgängerin zu finden, soll sie gezielt junge Frauen auf Social Media kontaktiert haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Die Anklage hinsichtlich beider Beschuldigter lautet auf versuchte Anstiftung zum Mord und Mord.