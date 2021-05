Fremdingen

20:00 Uhr

Corona-Vorbild im Landkreis: Auf Spurensuche mit den Fremdingern

Plus In Fremdingen gab es zuletzt nur noch einen Corona-Fall. Sind die Menschen dort disziplinierter oder hatte die Gemeinde einfach Glück? Vielleicht sogar ein Geheimnis?

Von Lisa Gilz

Es ist ruhig in Fremdingen, sehr ruhig. Der Platz vor dem Rathaus ist leer. Auch weiter in Richtung der St. Gallus-Pfarrkirche sind keine Menschen unterwegs. Es ist Freitagnachmittag und vor vielen der Häuser stehen Autos. Doch offenbar bleiben die Menschen lieber innerhalb ihrer vier Wände. Wem will man es verübeln. Es regnet zwar gerade nicht, aber die grauen Wolken verdecken den Blick auf die Sonne. Innerhalb von zwei Wochen ist die Anzahl von Corona-Fällen in der Gemeinde Fremdingen von sieben auf nur noch einen Infizierten gefallen. Einer der Top-Werte im Landkreis. Halten sich die Fremdinger einfach gut an die Regeln oder gibt es einen Trick? Ein Besuch in der Nordrieser Gemeinde soll dem Grund für die niedrige Fallzahl auf die Spur kommen.

