vor 48 Min.

Hürnheim: Weitere Details zum tödlichen Unfall bekannt

Ein Motorradfahrer hat am Sonntag einen schweren Unfall in Hürnheim nicht überlebt. Ein Gutachter prüft nun den Hergang.

Plus Nach dem Zusammenstoß in Hürnheim werden die Hintergründe beleuchtet. Ein Gutachter wird eingeschaltet.

Von Verena Mörzl

Nach dem tödlichen Motorrad-Unfall in Hürnheim am Sonntagvormittag ist ein Gutachter nun nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg damit beauftragt, den Hergang des Zusammenstoßes aufzuarbeiten.

Wie berichtet, wollte am Sonntagvormittag eine 18-Jährige in ihrem Auto die Kreisstraße DON 9, die durch Hürnheim führt, in Richtung Schmähingen überqueren. Wie die Polizei mitteilte, missachtete die junge Frau die Vorfahrt des 58-jährigen Motorradfahrers, der Richtung Niederhaltheim fuhr. In dem Auto sollen nach RN-Informationen eine weitere Person und ein Hund gewesen sein.

Unfallfahrerin in Hürnheim hatte wenige Tage zuvor ihren Führerschein bekommen

Der Mann aus Harburg wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Die Fahranfängerin wurde mit Prellungen ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10000 Euro.

Am Dienstagvormittag sind an der Kreuzung noch immer Spuren des gravierenden Unfalls zu sehen. Schilder warnen vor dem großen Ölfleck auf der Straße. Mit weißer Kreide markierten Polizisten entscheidende Stellen auf der Straße. Nördlingens Polizeichef Walter Beck sagt, dass der Gutachter nun den Unfallhergang bewertet. Er soll herausfinden, wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist. Zeugen hätten bereits ausgesagt, dass der Motorradfahrer mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Alkoholisiert soll die Fahrerin nicht gewesen sein. Sie hatte erst wenige Tage zuvor ihren Führerschein bekommen.

Nicht der einzige tödliche Unfall im Ries

Im Landkreis Donau-Ries gibt es damit in diesem Jahr fünf Verkehrstote, was dem Stand im Vorjahr entspricht. Im Ries ist es der dritte tödliche Verkehrsunfall, der zweite eines Motorradfahrers. Der erste starb Mitte April nach dem Zusammenstoß mit einem Traktor zwischen Wemding und Fessenheim.Ende April überlebte eine 46-Jährige auf Höhe der Wennenmühle einen Autounfall nicht. Sie kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum.

Lesen Sie auch:

Themen folgen