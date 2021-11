Nördlingen

vor 16 Min.

Verkehr: An diesen Straßen wird im Ries gebaut

Plus Derzeit ist die Bundesstraße 25 im Ries die größte Baustelle, auch in Deiningen kommt es zu Behinderungen. Was der Landkreis im kommenden Frühjahr plant

Von Bernd Schied

In den zurückliegenden Jahren kam es auf den Straßen im Ries häufig zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen für die Autofahrer durch mitunter umfangreiche Bauarbeiten. Ein Beispiel war die von vielen als „Dauerbaustelle“ empfundene Ortsdurchfahrt in Deiningen, die aber mittlerweile fertiggestellt ist. Grund für die lange Bauzeit waren unter anderem die unter der Regie der Gemeinde erfolgten Kanalarbeiten. Derzeit liegt der Fokus des Straßenausbaus im Ries ganz auf der Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Möttingen einschließlich der Anbindung des Heuwegs aus Richtung Reimlingen mit einer neuen Brücke.

