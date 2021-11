Nördlingen

"Wie viele sind durch diese Kirche gegangen?" So war der Festgottesdienst

Am Sonntag fand in Sankt Salvator ein Festgottesdienst mit Weihbischof Anton Losinger (mitte) statt, hier mit Kaplan Jürgen Massinger (links) und Stadtpfarrer Benjamin Beck.

Plus Ein Festgottesdienst wurde zum 600-jährigen Jubiläum der St.-Salvator-Kirche gefeiert. Wieso die Kirche laut Weihbischof Losinger eine Verpflichtung ist.

Von Peter Urban

Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger hat in der Nördlinger Sankt-Salvator-Kirche das Festjahr der Pfarrgemeinde fast auf den Tag genau 599 Jahre nach der Kirchenweihe mit einem Gottesdienst eröffnet. Laut Stadtpfarrer Johannes Beck hat die Kirchenweihe in Sankt-Salvator am 19. November 1422 stattgefunden. Mit zahlreichen Veranstaltungen soll die wechselvolle Geschichte des Gotteshauses im Jubiläumsjahr 2022 gewürdigt werden. Den Auftakt am Christ-Königs-Tag machte der Festgottesdienst, dem neben Weihbischof Losinger zahlreiche Ehrengäste beiwohnten.

