Züge aus Donauwörth halten wieder in Nördlingen

Am Nördlinger Bahnhof fahren wieder Züge von und nach Donauwörth. Fahrgäste müssen noch immer mit Beeinträchtigungen rechnen.

Der Zugverkehr am Nördlinger Bahnhof ist zwar immer noch eingeschränkt, aber immerhin ist die Fahrt von und nach Donauwörth wieder möglich. Das teilt die Bahn am Montag auf ihrer Internetseite mit. Am Nördlinger Bahnhof haben die Reparaturen der Gleisen und Schwellen begonnen, nachdem am Dienstag vergangene Woche ein Zug entgleist war.

Auf dem Streckenabschnitt Nördlingen – Bopfingen besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Fahrten von Nördlingen nach Bopfingen :

Abfahrt in Nördlingen um: 05:35 Uhr, 06:23 Uhr, 07:45 Uhr, 09:40 Uhr, 11:37 Uhr, 12:45 Uhr, 13:38 Uhr, 15:37 Uhr, 16:45 Uhr, 17:45 Uhr, 19:38 Uhr, 21:37 Uhr

Fahrten von Nördlingen nach Aalen Hbf:

Abfahrt in Nördlingen um: 06:40 Uhr, 08:45 Uhr, 10:38 Uhr, 14:37 Uhr, 18:45 Uhr

Fahrten von Bopfingen nach Nördlingen :

Abfahrt in Bopfingen um: 06:59 Uhr, 08:06 Uhr, 09:06 Uhr, 11:05 Uhr, 13:06 Uhr, 14:06 Uhr, 15:06 Uhr, 17:06 Uhr, 18:06 Uhr, 19:06 Uhr, 21:06 Uhr

Fahrten von Aalen Hbf nach Nördlingen :

Abfahrt in Aalen um: 09:38 Uhr, 11:40 Uhr, 15:38 Uhr, 19:45 Uhr



Bei den Bussen, die ausschließlich zwischen Nördlingen und Bopfingen verkehren, soll jeweils in Bopfingen der Anschluss von und zu den Regionalzügen erreicht werden. Die Bahn teilt jedoch mit: "Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Anschlüsse nicht in jedem Fall garantiert werden können und es abhängig von der Verkehrslage zu Abweichungen bei den Abfahrtszeiten der Busse kommen kann."



Im Regionalverkehr zwischen Donauwörth und Nördlingen müsse zudem beachtet werden, dass nicht alle planmäßigen Zugfahrten angeboten werden können. Das gelte auch für die Verbindung zwischen Bopfingen und Aalen Hauptbahnhof.

