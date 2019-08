19:00 Uhr

Nördlinger Hallenbad: Mehr Lärm für Anlieger?

Was ändert sich für die Nachbarn des Nördlinger Bades, wenn künftig mehr Besucher kommen? Hält das Wohngebiet die vielen Autos aus? Ein Blick auf vermeintliche Randnotizen.

Von Bernd Schied

So langsam zeichnen sich in Nördlingen die ersten konkreten Schritte für die von der Bevölkerung seit Langem ersehnte Erweiterung des alten Hallenbades in der Gerhart-Hauptmann-Straße ab. Noch vor der Sommerpause hat der Stadtrat in großer Einmütigkeit beschlossen, für das Großprojekt einen Architekten, Projektanten für die Bereiche Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie einen Projektsteuerer mit dieser Mammutaufgabe zu betrauen.

Öffentlich noch keine große Rolle gespielt hat hingegen bis dato die Tatsache, dass auf dem Weg zu einem „neuen Hallenbad“ auch ein Bebauungsplan für das gesamte Areal notwendig wird, der im Sommer innerhalb der Bauverwaltung angepackt werden soll.

Diese Sorgen haben die Anlieger des Nördlinger Hallenbades

Für die Mehrheit der Bürger dürfte dies möglicherweise als Randnotiz erscheinen. Die unmittelbaren Anlieger des Bades haben jedoch andere Sorgen. Zum einen befürchten sie, dass mit einer Attraktivitätssteigerung des Bades, nicht zuletzt durch eine Sauna, die Besucherzahlen erheblich ansteigen werden und dadurch zwangsläufig mehr Lärmemissionen durch das An- und Abfahren die Folge sind. Die meisten Besucher, so heißt es, kämen wohl nach wie vor mit ihren Autos. Die Zahl der Radler oder derjenigen, die zu Fuß zum Schwimmen kommen, werde wohl sehr überschaubar bleiben.

Ein Anlieger, der gegenüber der Mehrzweckhalle wohnt, verweist auf ein Lärmgutachten, dass im Zuge eines Bebauungsplanes notwendig sei. „Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gutachten zu Lärmgrenzwerten kommt, die für uns Anlieger problematisch werden könnten“. Hinzu komme die Gefahr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße samt den Nebenstraßen von Badegästen zugeparkt zu werden, sagt ein weiterer Anwohner, der schon lange in dem Viertel zu Hause ist, seinen Namen aber nicht nennen will.

Das sagt Nördlingens Stadtbaumeister zu den Sorgen der Anlieger

Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel gibt Entwarnung. Im Großen und Ganzen werde sich nichts groß ändern, betont er im Gespräch mit unserer Zeitung, wenngleich er schon erwarte, dass „etwas mehr Besucherfrequenz in das Hallenbad kommen wird“. Seiner Einschätzung nach müssten sich deswegen die Anlieger aber keine Sorgen über ein allzu großes „Mehraufkommen“ machen.

Eine gewisse Verunsicherung herrscht derzeit bei den Bewohnern der beiden früheren städtischen Hausmeisterhäuser gleich neben dem Eingang zum Hallenbad. Im Zuge der Diskussion um das Projekt haben sie vernommen, dass das Areal rund um das Bad privates Wohnen nicht vorsehe. In dem alten, noch gültigen Bebauungsplan sind nämlich neben sogenannten Entwicklungsbedarfsflächen in Teilen auch Gewerbeflächen für eine mögliche Erweiterung der benachbarten Firma Strenesse vorgesehen, jedoch keine Wohnbereiche.

Öffentlich wollen sich die Bewohner der Häuser, die mittlerweile Eigentümer sind, ebenfalls nicht dazu äußern. Wie jedoch zu hören ist, sorgen sie sich, ob sie darin mit ihren Familien auch künftig so unbeschwert wie bisher wohnen bleiben können. Dem Vernehmen nach sind sie insbesondere mit der Informationspolitik der Stadt unzufrieden. Sie würden gerne wissen, was im Zuge der Hallenbad-Sanierung in Zukunft auf sie zukomme.

Die Bewohner dürfen wohnen bleiben

Auch zu diesen Bedenken äußert sich Stadtbaumeister Sigel im RN-Gespräch klar und deutlich:. „Die Bewohner der beiden Häuser können auch künftig dort wohnen bleiben. Für sie wird sich nichts ändern“.

Um Geduld bittet Sigel die Eigentümerin des Eckhauses an der Einmündung von der Oskar-Mayer-Straße in die Gerhart-Hauptmann-Straße, die dort nicht einziehen könne, weil es noch keine Genehmigung zur Umnutzung des Gebäudes als Wohnhaus gebe.

Im Zuge des neuen Bebauungsplanes werde auch dieses Problem einer Lösung zugeführt, verspricht Sigel. Das Haus hatte die evangelische Kirchengemeinde über viele Jahre für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt.

Was der Stadtrat in seiner letzten Sitzung noch zum Hallenbad gesagt hat, lesen Sie hier.

Themen Folgen