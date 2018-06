07.06.2018

Wallfahrt auf dem Fahrrad

Besonderes Angebot in der Ulrichswoche

Gemeinsam radeln, gemeinsam singen, beten, Gottesdienst feiern, gemeinsam einen Tag in der Natur erleben – das ist das Besondere an der Radwallfahrt in der Ulrichswoche, die in diesem Jahr am Samstag, 7. Juli, von Donauwörth und von Weisingen aus nach Augsburg führt. Impulse, Gebete und Lieder auf dem Weg laden die Radwallfahrer ein, sich mit einem Blick auf das Leben des Bistumspatrons, dem Heiligen Ulrich, Gedanken zu machen, wie und wo in ihrem eigenen Leben „der Himmel auf Erden“ spürbar ist, so die Pressemitteilung.

Dekan Robert Neuner, Donauwörth und Jugendpfarrer Wolfgang Rauch, Daiting-Marxheim, begleiten die Radpilger (Gruppe 1) von Donauwörth nach Augsburg, ab Weisingen (Gruppe 2) radeln Pfarrer Josef Kühn, Holzheim-Aschberg, und Pfarrer Johannes Schaufler, Gundelfingen, mit den Wallfahrern.

Die circa 50 Kilometer lange Route der Gruppe 1 führt über die Staustufe an der Donau über Auchsesheim, Mertingen zur Schmutter bei Kloster Holzen und ab Meitingen-Ostendorf am Lech entlang bis nach Gersthofen. Diese Radstrecke ist für Jung und Alt gut zu bewältigen. Die Strecke der Gruppe 2 ab Weisingen, die etwa 54 Kilometer lang ist und auch über Wald- und Feldwege führt, erfordert aufgrund einiger Steigungen eine etwas sportlichere Kondition. In Gersthofen treffen sich beide Radgruppen und fahren zum gemeinsamen Wallfahrtsgottesdienst in der Basilika St. Ulrich und Afra in Augsburg. Wem die komplette Strecke zu lang ist, kann bei den einzelnen Stationen zusteigen oder direkt zum Gottesdienst kommen.

Bischofsvikar Dr. Bertram Meier feiert um 16 Uhr mit den Radlern den Wallfahrtsgottesdienst. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hat die Gruppe Heartchor aus Tapfheim übernommen. Herzlich eingeladen zu dieser Wallfahrt sind neben Familien, Kindern und Jugendlichen auch Einzelpilger und Gruppen aus Pfarreien der Dekanate Dillingen, Nördlingen und Donauwörth sowie Radbegeisterte, die neben der Bewegung in der Natur spirituelle Impulse suchen. Die Radwallfahrt findet auch bei zweifelhaftem Wetter statt. Der Unkostenbeitrag von drei Euro pro Person oder sechs Euro pro Familie ist am Wallfahrtstag zu entrichten. Anmeldungen und Informationen gibt es beim Seelsorgeamt, Außenstelle Donauwörth, unter Telefon 0906/99986830, per Mail bsa-don@bistum-augsburg.de und unter bistum-augsburg.de/bsa-don. (pm)

