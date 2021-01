vor 19 Min.

Wie man ein Auto günstiger versichert

Verband gibt Tipps für Autobesitzer

Der Bezirksverband Augsburg im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) weist auf in Kürze ablaufende Fristen von Autoversicherungen hin. In diesen Tagen verschicken laut einer Pressemeldung des Verbandes die KFZ-Versicherungen ihre Mitteilungen über die Höhe der Versicherungsprämien für 2021. Den Angaben zufolge besteht teilweise die Möglichkeit, eine Erhöhung zu vermeiden und die Beiträge wieder auf das ursprüngliche Niveau zu senken, wenn der bereits regulierte Schaden der Versicherung erstattet wird.

Allerdings würden längst nicht alle Versicherer von selbst bei Schäden über 500 Euro ihre Kunden informieren. Deshalb raten Versicherungskaufleute dazu, diese Information beim jeweiligen Versicherer anzufordern, falls eine Schadensregulierung in diesem Jahr stattfand. Dann erst wird die Sechsmonatsfrist zur Rückzahlung in Gang gesetzt und Kunden haben genügend Zeit, um die alternative Selbstzahlung in Ruhe mit dem Versicherungskaufmann vor Ort zu prüfen. (pm)

