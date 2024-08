Rieserin organisiert Open-Air-Atelier für den Bau einer Augenklinik in Tansania

Bereits Anfang des Jahres hat unsere Redaktion über die Bemühungen von Jenniver Gebhardt berichtet, die sich zum Ziel gesetzt hatte, eine Augenklinik in Tansania zu gründen. Denn dort will sie vielen Menschen helfen können, erstmals in ihrem Leben richtig sehen zu können. Besonders das Engagement der dortigen Usambara-Schwestern hatte die Rieserin derartig beeindruckt, dass sie sich damals entschlossen hat, sich dort einzubringen und zu helfen. Über einen Online-Spendenaufruf kamen damals über 3000 Euro zusammen, die eine erste Hilfe für die Bedürftigen in Kabuku möglich machten. Doch Jenniver Gebhardt ließ nicht locker und tut es auch heute noch nicht.

Über eine Spendenaktion bei den Mitarbeitern der SPN Schwabenpräzision sammelte sie über 300 „alte“ Brillengestelle, die in Ostafrika eine neue Bestimmung erhielten. Und, mutmaßlich auch durch Spenden unserer Leserinnen und Leser, ist seit dem Frühjahr etwa die Hälfte der benötigten Spendensumme für die OP-Geräte eingegangen und nach Kabuku weitergeleitet worden. Das berichtete Rainer Hertle, der Lebensgefährte Jenniver Gebhardts, Technischer Geschäftsführer bei SPN und maßgeblich mitbeteiligt an den Aktivitäten in Tansania.

Augenklinik in Tansania: Die Hälfte der Mittel ist bereits gesammelt

Der nächste Schritt auf dem Weg zur Augenklinik war und ist es, die Mittel für die OP-Ausstattung zu sammeln. Rainer Hertle ist zuversichtlich: „Die Hälfte ist bereits geschafft.“ Sämtliche bisher eingegangenen Spenden wurden inzwischen nach Kabuku geschickt, damit dort mit ersten Arbeiten begonnen werden kann. Die gute Seele des Projektes, Schwester Jenny von den Usambara-Schwestern, hat damit bereits die ersten OP-Geräte angeschafft, berichtet Jenniver Gebhardt: „Die noch fehlenden Geräte hat sie sich kurzfristig ausgeliehen, damit bereits wartende Patienten ihre Augenoperation bekommen können. Es ist so wundervoll, dieses inspirierende Engagement zu sehen.“

Was die Rieserin dann gleich zu weiteren Aktionen beflügelt hat. Am 31. August 2024 eröffnet sie ein Open-Air-Atelier in ihrem Domizil in der Ringstraße 24 in Alerheim. Unter dem Titel „Paint Your Partner“ will sie einen kreativen Tag lang an einer langen Tafel um die Wette malen. Jeder darf und soll seinen Lieblingsmenschen malen: auf Wunsch wird die Enthüllung jedes Bildes gefilmt und als persönliches Video geschnitten. Vorwiegend geht es aber um Spaß an der Kreativität und um Spenden für die Augenklinik. Ab 17 Uhr bis Open End wird gemalt, gefeiert und gesammelt. Für Malutensilien sowie für regionale Spezialitäten und Getränke sei gesorgt, auch die musikalische Begleitung aller Künstlerinnen und Künstler ist gesichert. Anmeldung (bis 27. August) ist erforderlich unter jenny.gebhardt@icloud.com. Alle weiteren Infos zum Projekt gibt es unter www.viersteinefuerafrika.de oder https://kaleshwar.de/de/augenklinik-kabuku.