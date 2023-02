Amerdingen

vor 18 Min.

Warum es im kleinen Amerdingen einen Hausarzt und eine Zahnärztin gibt

Plus Händeringend suchen Menschen im Ries in diesen Tagen einen neuen Hausarzt. In vielen Kommunen gibt es keinen einzigen Mediziner. Im kleinen Amerdingen gleich zwei.

Von Verena Mörzl, Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Immer wieder berichten Menschen aus dem Ries in diesen Wochen unserer Redaktion, dass sie verzweifelt einen Hausarzt suchen. Hintergrund ist, dass eine Praxis in der Region geschlossen wurde - dort wurden zuvor rund 1000 Patienten betreut. Viele Rieser wenden sich jetzt an die Nördlinger Hausärzte, auch, weil es in ihrer Gemeinde keinen Arzt mehr gibt. Anders sieht es dagegen im kleinen Amerdingen aus, dort gibt es neben einem Allgemeinmediziner sogar eine Zahnärztin. Doch warum klappt es mit dem medizinischen Angebot in einem Dorf mit nicht einmal 900 Einwohnern – und in größeren Kommunen nicht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen